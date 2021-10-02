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Как выглядят мамы супермоделей

Мария Иглина
2 часа назад

Именно благодаря этим женщинам весь мир знает таких супермоделей, как Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл и многих других, на которых ровняются многие девушки. "Рамблер" расскажет о мамах культовых супермоделей нашего времени.

Как выглядят мамы супермоделей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Валери Моррис

Иногда довольно сложно поверить, что Валери Моррис — это мама Наоми Кэмпбелл, а не ее старшая сестра. Для своих лет она выглядит сногсшибательно. Возможно все дело в ее упорном труде, который она вкладывала в те времена, когда была танцовщицей. Мама Наоми предпочитает одежду в темных тонах — черных, бордовых и серых. Чувство стиля Кэмпбелл переняла определенно от своей мамы.

Ольга Шайхлисламова

Маму Ирины Шейк вряд ли можно заметить на светских мероприятиях, однако ее можно увидеть на улицах Нью-Йорка, где они сейчас и проживают. Фотографам очень повезет, если им удастся запечатлеть не только Ирину с дочерью Леей от актера Брэдли Купера, но и саму Ольгу. Мама супермодели предпочитает довольно простую и незамысловатую одежду, которая не будет сковывать движения.

Иоланда Хадид

А вот та самая мама, которая вырастила двух замечательных звездочек, которые сейчас у всех на слуху — Джиджи и Белла Хадид. Когда-то Иоланда тоже пользовалась большой популярностью, в прошлом и она была известной моделью. Стиль этой звездной мамы до сих пор вызывает восхищение, и становится понятно в кого пошли ее дочери. С Иоланды можно брать пример не только в воспитании детей, но и в том, как одеваться в 50+.

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