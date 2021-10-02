Агутин оскорбил женщину, раскритиковавшую его

Российский певец Леонид Агутин активно ведет свои социальные сети. Он опубликовал в Instagram видео с исполнением одной из его песен и получил десятки комментариев фанатов. Среди множества похожих сообщений одно все же привлекло его внимание.
В частности, одна из пользовательниц отметила, что все композиции Агутина похожи друг на друга. При этом она удивилась, что музыкант не может придумать что-нибудь новое. В ответ Агутин написал смелый комментарий:
"Вы очень несимпатичная женщина. И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию".
Кроме того, он назвал женщину бабушкой. Некоторые фанаты поддержали певца, отметив, что женщине стоит просто перестать слушать его песни и держать свои мысли при себе.
Большая часть пользователей выражает свое восхищение творчеству и таланту Агутина под публикацией:
"Боже!!! Душа сначала развернулась на прекрасные переливы звуков. Потом свернулась, услышав слова. Снова развернулась, поняв смысл. И вдруг заплакала - от невероятной красоты чувств. Вы, Леонид, волшебник, играющий на струнах души. Обожаю вашу музыку. Люблю ваши стихи. Уже много лет поклоняюсь вашему таланту! Спасибо Вам за творчество! За возможность прикоснуться к красоте музыки и слов, которые вы сплетаете в ажурный рассказ о любви. Спасибо.";
"Никак не могла решиться к прослушиванию нового альбома 2021, так страшно было, казалось, ну невозможно же столько лет одни хиты писать и петь. И ТА ДАМ!! Новый альбом заслушан до дыр. И, самое приятное, что каждая песня, каждая (!) бриллиант! Как же хорошо, что что-то в жизни остаётся неизменным. Неизменно поэтичным, интеллектуальным и душевным!", — комментируют восхищенные фанаты.