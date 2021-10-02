Агутин оскорбил женщину, раскритиковавшую его

"Боже!!! Душа сначала развернулась на прекрасные переливы звуков. Потом свернулась, услышав слова. Снова развернулась, поняв смысл. И вдруг заплакала - от невероятной красоты чувств. Вы, Леонид, волшебник, играющий на струнах души. Обожаю вашу музыку. Люблю ваши стихи. Уже много лет поклоняюсь вашему таланту! Спасибо Вам за творчество! За возможность прикоснуться к красоте музыки и слов, которые вы сплетаете в ажурный рассказ о любви. Спасибо.";