Братья и сестры российских звезд, которые строят карьеру в шоу-бизнесе

Не все родственники российских звезд хотят оставаться в тени: «Рамблер» собрал братьев и сестер знаменитостей, которые пытаются стоить карьеру в шоу-бизнесе.

Фото: @asmuskristina @asmuskristina

Даниил Узенюк

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В начале октября 2021 года младший брат Элджея – Даниил Узенюк – презентовал дебютный трек «Senorita». Песню он посвятил звезде TikTok Дине Саевой, с которой ему приписывали роман еще с лета 2021 года. В композиции начинающий музыкант признался девушке в чувствах: «Выбрал одну – значит она будет моей / Эта baby манит меня будто бы магнитом / Знаю твое имя, baby моя senorita / Все эти подруги хотят навести интригу / В моем сердце нет места, в нем закрыто твое имя».

Отметим, что Даниил не первый год ведет Instagram (на него уже подписано больше 140 тысяч пользователей), стильно одевается, ходит на светские тусовки и гоняет на спортивных автомобилях старшего брата.

@danilallj

Анна Бузова

На младшую сестру Ольги Бузовой Анну в Instagram подписано больше 2 миллионов человек: девушка активно занимается бизнесом, а также зарабатывает на рекламе, которую размещает у себя в социальных сетях. Анна также пробовала себя в качестве певицы, модели и телеведущей, а еще участвовала в нескольких телевизионных проектах, правда, большого успеха и узнаваемость они ей не принесли.

Отметим, что Анна со звездной сестрой не всегда была в хороших отношениях: девушки публично выясняли отношения в социальных сетях, а после так же громко мирились, что только подогревало к ним интерес аудитории.

@annabuzova

Алина Топалова

Сестра Влада Топалова закончила МГИМО с красным дипломом, работала в глянцевом журнале и грезила о музыкальной карьере. Но не сложилось Девушка пробовала свои силы в вокальном конкурсе «Голос», но к ней не повернулся ни один из наставников шоу, а само ее выступление даже не попало в телеэфир. Алина в одном из интервью призналась: «Я тоже хотела стать артистом, участвовала в «Голосе», писала песни, летала к лондонским продюсерам. В общем, из этого ничего не вышло, честно говоря »

Отметим, что девушку ждал успех на другом поприще – она создала агентство по организации праздников, и Влад Топалов именно ей доверил организацию своей свадьбы с Региной Тодоренко.

@alina_topalova

Карина Асмус

Младшая сестра Кристины Асмус Карина – мастер-спорта по художественной гимнастике, фитнес-инструктор, а еще каскадер. Девушка выполняет все сложные треки вместо звездной сестры. Так, она приняла участие в съемках фильма про Светлану Хоркину, в котором Кристина исполнила главную роль.

Отметим, что в начале августа актриса поделилась фото с сестрой в Instagram, правда, не все подписчики его оценили. Некоторые комментаторы набросились на Карину и заявили, что она – «вылитый Дмитрий Хрусталев» только в парике.

@asmuskristina

Илья Милохин

Сейчас Илья пытается выстроить отношения с младшим братом, с которым ему уже давно не получается найти общий язык, а также занимается спортом и музыкальными проектами. Правда, по популярности Милохин-старший все еще сильно проигрывает Дане (на конец сентября 2021 года на него было подписано 1,5 миллиона пользователей, а на его звездного брата – 15 миллионов).

Отметим, что летом 2021 года братья, которые выросли в детском доме, попробовали наладить отношения с биологическими родителями и даже вместе улетели отдыхать на Мальдивы. Вот только чуда так и не произошло: в студии шоу «Пусть говорят» Первого канала Илья Милохин признался: «Я не почувствовал, что мы как-то сблизились, честно скажу. У нас конкуренция как будто идет, либо мы стесняемся друг друга и не можем себя полностью раскрыть. Как только он уехал, я сразу же расцвел».