Звезды, которые хотели стать педагогами

Судьбы многих известных людей сначала складывались так, что нельзя было предугадать, какая слава их настигнет. В День учителя мы решили вспомнить о пяти звездах, которые в начале своего карьерного пути хотели стать педагогами, но выбрали славу на сцене.

Анастасия Заворотнюк

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Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родилась в семье театралов. Мать была актрисой астраханского ТЮЗа, а отец — телережиссером. Анастасия с детства мечтала выступать на сцене. У нее были все данные для поступления в театральный. Будущая актриса занималась танцами, музыкой, была очень артистичной. Но в момент выбора вуза Анастасия испугалась и подала документы на исторический факультет Астраханского педагогического института. Но желание стать актрисой довольно быстро взяло вверх. Анастасия Заворотнюк поступила в школу студии МХАТ и стала известной актрисой.

Павел Воля

Всем известный телеведущий, актер и резидент Comedy Club Павел Воля поступил в Пензенский государственный педагогический университет. Как рассказывает сам актер, он пошел туда, так как не было более интересных вариантов. Павел окончил его, официально став учителем русского языка и литературы. Он даже какое-то время преподавал в детской школе. Но судьба его сложилась иначе, чем могла. Благодаря активному участию в КВН, Павел Воля стал сначала радиоведущим, а затем и резидентом Comedy Club.

Юлия Пересильд

Актрису известную по своим ролям в фильмах «Битва за Севастополь» и «Угрюм-река» с детства беспокоил вопрос, какую профессию ей выбрать. Юлия решила поступить на актрису в школу студии МХАТ. Приехав из Пскова на вступительные экзамены, девушка сильно волновалась перед выступлением. В результате, ей не удалось пройти. Пересильд вернулась в родной город и поступила в пединститут на русскую филологию. У Юлии были отличные результаты в учебе. Но в конце учебного года будущая актриса решила еще раз попробовать поступить в театральный. В тайне от всех будущая звезда подала документы в ГИТИС. На этот раз ей удалось осуществить свое желание. В результате, теперь все знают ее не как преподавателя русского языка, а как заслуженную артистку РФ.

Алексей Потапенко

Алексей Потапенко, известный по своему дуэту с Настей Каменских «Потап и Настя», по образованию не является певцом или продюсером. Алексей отучился на учителя физкультуры и достаточно большое время проработал в школе по своей специальности. В 2000-х годах Потапенко увлекся творчеством. До знакомства с Настей Каменских, Алексей был участником рэп-коллектива «ВуЗВ». После в 2006 году появился всеми известный дуэт «Потап и Настя», который перерос в брак через 11 лет. Теперь Алексей Потапенко руководит продюсерским центром «MOZGI Entertainment», который представляет группу MOZGI, группу «Время и Стекло», певиц Мишель Андраде и INGRET.

Агата Муцениеце

Звезда телесериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце могла стать преподавателем по китайскому языку. В момент, когда встал вопрос о поступлении, крестный отец Агаты настоял на том, чтобы та выучилась на филолога китайского языка. Он аргументировал это тем, что за Китаем стоит будущее. Агата какое-то время проучилась Латвийском университете, но все же уехала в Москву и поступила во ВГИК. Так, из будущего преподавателя китайского языка Агата Муцениеце превратилась в известную русскую актрису.