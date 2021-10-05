Звезды, которые погибли за рулем автомобиля

Смерть любимого артиста может выбить из привычной реальности надолго. Особенно печально, когда кумиры уходят трагически. Так, в автомобильных авариях погибает немало звезд, причем многие сами оказываются за рулем. Сегодня мы вспомним артистов, которые как всегда сели в свой автомобиль, но эта поездка оказалась последней в их жизни.

Фото: Кадр из фильма «Форсаж» Кадр из фильма «Форсаж»

Виктор Цой

Кумир не одного поколения ушел из жизни очень рано — в 28 лет. В середине августа 1990 года артист ехал за рулем автомобиля в Латвии. Жесткий гастрольный график дал о себе знать, и Цой уснул за рулем, потеряв управление. Автомобиль артиста врезался в автобус. Столкновение было таким сильным, что лидер группы «Кино» скончался на месте еще до прибытия медиков. Смерть артиста всколыхнула всю страну, московские поклонники даже образовали народный мемориал — «Стена Цоя» на Старом Арбате.

Пол Уокер

Молодой актер был звездой одной из самых известных голливудских франшиз. Что интересно, сюжет фильмов данной франшизы был полностью построен вокруг автомобильных гонок. По злой иронии Пол вместе с другом участвовали в благотворительном автошоу. Автомобиль на большой скорости врезался в фонарный столб, не оставив молодым людям и шанса на спасение. Машина практически моментально загорелась, что осложнило задачу спасателям. После смерти актера съемочная группа приняла решение продолжить съемки.

Александр Дедюшко