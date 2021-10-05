Джей Ло не пошла на премьеру фильма с Аффлеком из-за Клуни

На премьерный показ картины Джорджа Клуни "Нежный бар", которая выйдет в мировой прокат 22 декабря 2021 года, Аффлек пришел один. По словам источника The Sun, это произошло из-за конфликта между Джей Ло и Клуни. "Джен не поладила с Джорджем Клуни, когда они вместе снимались в фильме "Вне поля зрения". Они друг друга терпеть не могли. Забавно, что Бен снялся у Джорджа, и, конечно, Джен не стала фотографироваться с ним на красной дорожке рядом с Джорджем и Амаль", - сказал инсайдер, имея в виду жену Клуни.