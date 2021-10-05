Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.05
Войти в почту

Джей Ло не пошла на премьеру фильма с Аффлеком из-за Клуни

Газета.Ru
2 часа назад

Актриса и певица Дженнифер Лопес пропустила премьеру нового фильма, в котором снялся ее избранник - актер Бен Аффлек.

Джей Ло не пошла на премьеру фильма с Аффлеком из-за Клуни
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

На премьерный показ картины Джорджа Клуни "Нежный бар", которая выйдет в мировой прокат 22 декабря 2021 года, Аффлек пришел один. По словам источника The Sun, это произошло из-за конфликта между Джей Ло и Клуни. "Джен не поладила с Джорджем Клуни, когда они вместе снимались в фильме "Вне поля зрения". Они друг друга терпеть не могли. Забавно, что Бен снялся у Джорджа, и, конечно, Джен не стала фотографироваться с ним на красной дорожке рядом с Джорджем и Амаль", - сказал инсайдер, имея в виду жену Клуни.

По словам знакомого Бена и Дженнифер, эти мосты "нужно наводить снова". При этом в тот же день Лопес и Аффлек сходили на другой, не торжественный показ картины.

Ранее Дженнифер Лопес сделала неожиданное заявление насчет своей карьеры. Она сказала, что чувствует себя аутсайдером в Голливуде.

Звёзды,Джордж Клуни,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители