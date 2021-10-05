Самые громкие "беременные" свадьбы звезд

Звезды часто скрывают факт того, что на момент бракосочетания они находятся глубоко в положении. Так происходило, например, у Анны Хилькевич, которая после свадьбы призналась, что не хотела, чтобы люди думали о браке "по залету". В подборке "Рамблера" — она и другие звезды, которые сыграли громкие "беременные свадьбы".
Свадьба звезды сериала "Универ" с предпринимателем Артуром Волковым состоялась летом 2015 года. Уже тогда в прессе появились слухи о том, что актриса идет под венец, ожидая ребенка. Хилькевич скрывала этот факт до тех пор, пока у нее была возможность прятать живот.
Спустя четыре месяца после свадьбы Хилькевич рассказала, что стала мамой. У нее родилась дочь Арианна, спустя два года в их семье появилась еще одна девочка Мария. Позднее Хилькевич призналась, что не рассказывала о своем положении, чтобы никто не думал, что она вышла замуж "по залету". При этом актриса отметила, что спустя некоторое время уже никого не волновал факт того, что она была беременна.
В августе 2013 года Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о свадьбе. Поклонники узнали о том, что звезды зарегистрировали свои отношения только после того, как все произошло. Вместе с новостями о торжестве в СМИ предположили, что пара ожидает ребенка, потому что для поклонников свадьба была неожиданной.
Харламов и Асмус долго не комментировали слухи и не появлялись на публике, а потом решились на официальное заявление. В своем Instagram Гарик Харламов написал: "Не утихают споры о нашей личной жизни. Дабы успокоить переживающих. Мы женаты, мы на 5 месяце!". Меньше чем спустя полгода после свадьбы у супругов родилась дочь Анастасия, но брак Харламова и Асмус нельзя назвать успешным. Пара развелась в июне 2020 года.
Известная телеведущая Ксения Бородина выходила замуж во второй раз, когда уже была беременна. Свадьба с Курбаном Омаровым состоялась в июле 2015 года. Спустя пять месяцев у супругов родилась дочь Теона. У Бородиной к тому моменту уже был ребенок от первого брака — дочь Маруся.
Позднее Бородина рассказала, что не пыталась скрыть свою беременность, а просто о ней не рассказывала. Телеведущая отметила, что предложение будущий супруг ей сделал гораздо раньше, чем они узнали о том, что у них будет ребенок.
В 2021 году супруги развелись. СМИ выдвигали различные предположения, но ни Бородина, ни Омаров так и не дали комментария о разводе.
Телеведущая отмечала свою свадьбу дважды. Во время первой церемонии она уже была в положении, спустя год свадьбу отпраздновали еще раз. В июле 2018 года она объявила о помолвке с музыкантом Владом Топаловым, а в октябре они уже узаконили свои отношения. Слухи о беременности ведущей появились незадолго до свадьбы, но она их не комментировала.
Спустя два месяца после того, как они поженились, у них родился сын Михаил, которого супруги называют Майкл. Летом 2019 года они провели церемонию бракосочетания в городе Сорренто в Италии.