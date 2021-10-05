Самые громкие "беременные" свадьбы звезд

Звезды часто скрывают факт того, что на момент бракосочетания они находятся глубоко в положении. Так происходило, например, у Анны Хилькевич, которая после свадьбы призналась, что не хотела, чтобы люди думали о браке "по залету". В подборке "Рамблера" — она и другие звезды, которые сыграли громкие "беременные свадьбы".

Фото: @annakhilkevich @annakhilkevich

Анна Хилькевич

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Свадьба звезды сериала "Универ" с предпринимателем Артуром Волковым состоялась летом 2015 года. Уже тогда в прессе появились слухи о том, что актриса идет под венец, ожидая ребенка. Хилькевич скрывала этот факт до тех пор, пока у нее была возможность прятать живот.

Спустя четыре месяца после свадьбы Хилькевич рассказала, что стала мамой. У нее родилась дочь Арианна, спустя два года в их семье появилась еще одна девочка Мария. Позднее Хилькевич призналась, что не рассказывала о своем положении, чтобы никто не думал, что она вышла замуж "по залету". При этом актриса отметила, что спустя некоторое время уже никого не волновал факт того, что она была беременна.

Кристина Асмус

Фото из личного архива

В августе 2013 года Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о свадьбе. Поклонники узнали о том, что звезды зарегистрировали свои отношения только после того, как все произошло. Вместе с новостями о торжестве в СМИ предположили, что пара ожидает ребенка, потому что для поклонников свадьба была неожиданной.

Харламов и Асмус долго не комментировали слухи и не появлялись на публике, а потом решились на официальное заявление. В своем Instagram Гарик Харламов написал: "Не утихают споры о нашей личной жизни. Дабы успокоить переживающих. Мы женаты, мы на 5 месяце!". Меньше чем спустя полгода после свадьбы у супругов родилась дочь Анастасия, но брак Харламова и Асмус нельзя назвать успешным. Пара развелась в июне 2020 года.

Ксения Бородина

@zimamoscow

Известная телеведущая Ксения Бородина выходила замуж во второй раз, когда уже была беременна. Свадьба с Курбаном Омаровым состоялась в июле 2015 года. Спустя пять месяцев у супругов родилась дочь Теона. У Бородиной к тому моменту уже был ребенок от первого брака — дочь Маруся.

Позднее Бородина рассказала, что не пыталась скрыть свою беременность, а просто о ней не рассказывала. Телеведущая отметила, что предложение будущий супруг ей сделал гораздо раньше, чем они узнали о том, что у них будет ребенок.

В 2021 году супруги развелись. СМИ выдвигали различные предположения, но ни Бородина, ни Омаров так и не дали комментария о разводе.

Регина Тодоренко

@reginatodorenko

Телеведущая отмечала свою свадьбу дважды. Во время первой церемонии она уже была в положении, спустя год свадьбу отпраздновали еще раз. В июле 2018 года она объявила о помолвке с музыкантом Владом Топаловым, а в октябре они уже узаконили свои отношения. Слухи о беременности ведущей появились незадолго до свадьбы, но она их не комментировала.