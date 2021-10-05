Смерти звезд, которые до сих пор вызывают споры

Смерть известного человека всегда приковывает внимание общественности, однако далеко не каждое подобное событие вызывает споры. Некоторые звезды уходят из жизни при непонятных обстоятельствах, что, естественно, вызывает вопросы не только у следователей и врачей, но также у поклонников. Так, совсем недавно скончался актер Александр Дубовицкий, смерть наступила 7 сентября, но тело артиста находилось в морге еще 22 дня после смерти и никто из близких не заметил его пропажи. Сегодня мы также решили собрать артистов, чья смерть вызвала немало вопросов у почитателей их творчества.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Руслана Коршунова

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Девушка всю жизнь прожила в Казахстане, будущая модель даже подумать не могла, что ее фото когда-нибудь заметит скаут международного модельного агентства. Но чудо произошло. В середине нулевых девушка прошла по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке и стала главной звездой мероприятия. Руслану начали приглашать для съемок в крупных изданиях и для брендов с мировым именем. Наверное, нет девушки, которая не помнила бы знаменитый рекламный ролик в фэнтезийном стиле, в котором приняла участие Коршунова. Однако такая успешность не прибавляла модели счастья. 20-летняя модель была обнаружена под окнами своей квартиры в Нью-Йорке. Поклонники звезды до сих пор не могут сойтись во мнении, что привело к такому трагическому концу.

Антон Ельчин

Актер российского происхождения подавал большие надежды в Голливуде, снимаясь в блокбастерах. Коллеги по цеху перешептывались, что Ельчин такими темпами скоро окажется в списке номинантов на премию «Оскар». Однако молодой актер не успел воплотить в жизнь все свои планы, погибнув при страшных обстоятельствах — актера зажал его собственный автомобиль. Сначала было много разговоров о том, что трагическая случайность вовсе не была случайностью, но экспертиза все же показала, что Ельчин просто не заметил, как на него катится автомобиль, у которого не были заблокированы колеса. Впрочем, поклонники звезды до сих пор продолжают обсуждать смерть любимца, выдвигая все новые версии. Уж слишком неожиданной и странной оказалась эта новость для многих.

Андрей Панин