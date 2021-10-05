Эксперт перечислила 5 причин, почему никто не любит Собчак

Ксения Собчак — яркий представитель шоу-бизнеса, но ее не жалуют ни коллеги, ни зрители. Создается ощущение, что общество всегда критикует журналистку. Вероника Сысоева, врач-психиатр, кандидат медицинских наук и инструктор Theta-healing рассказала, почему люди постоянно обсуждают и осуждают других.

Фото: @xenia_sobchak @xenia_sobchak

Вы когда-нибудь задумывались, почему какой-то человек вызывает у вас бурю негативных эмоций, раздражает, заставляет испытывать дискомфорт и даже ненависть. Кажется, будто виноват публичный человек, но на самом деле все дело в самих недовольных.

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Подобная эмоциональная реакция и поведение — результат собственной неполноценности. Основные причины недовольства как знаменитостями, так и собственными знакомыми — душевные раны. А это звоночек для обращения к специалисту.

Давайте рассмотрим самые распространенные эмоциональные блоки, которые вызывают говорить о других гадости. Рекомендуется отслеживать все, что находите у себя и прорабатывать самостоятельно либо с психотерапевтом.

Жесткие ограничения

Если человек достаточно строго ограничен в любых проявлениях себя (в моральном и материальном плане), не позволяет себе то, что хочет, ему стыдно и страшно проявлять себя, то это самый первый блок, который выходит вместе с недовольством. Вы злитесь, так как «они» позволяют себе то, что вы не можете по тем или иным причинам.

Запреты на собственный успех

Существует множество блоков на движение в сторону успеха. Раздражение появляется, так как "они" более успешны в одной или нескольких сферах жизни. Черная зависть, за которой скрывается подсознательный страх, запрет и ограничивающие убеждения, не позволяющие пойти своей дорогой и получить прекрасный результат. Остается только обсуждать и завидовать.

Люди — зеркало

Что увидели? Не узнаете? Это вы! Люди, которые вас раздражают, четко отражают ваши травмы и внутренние блоки. Это также может быть страх быть такими же. От того становится настолько больно и горько, что готовы от злости разорвать человека в том или ином смысле. Хотя, на самом деле, проблема находится внутри себя.

Полное непринятие себя

Люди, которые не принимают себя — самые заядлые критики. Очень сложно смириться с успешным и противоречивым человеком, когда ты не можешь определиться со своими качествами. Поэтому, если вы видите жестокого критика, знайте, что этот человек нуждается в помощи терапевта.

Комплексы

Многие люди переживают из-за того, что у них нет состоятельных родственников. Однако известные или богатые родственники, это лишь трамплин. Просто у кого-то он есть с рождения, остальные нарабатывают его сами или остаются на том же уровне. В большинстве случаев успешные люди нарабатывают себе нужные для развития связи самостоятельно, независимо от положения их родителей.

Важно понимать, что каждый человек проходит свои жизненные уроки, независимо от того, в какой семье он родился. И лучшее, что мы можем сделать, это фокусироваться на себе, работать над собой, всячески расти и выходить на новый уровень.

Что делать, если и есть этот критик

В первую очередь, сместите фокус на себя, займитесь тем, что происходит у вас внутри и в вашей жизни. Поверьте, только это важно! Все, что не так внутри себя нужно проработать, иначе жизнь пройдет, а кроме осуждения чужих успехов никаких перспектив не ожидает.

И каждый выбирает сам, какой результат он хочет получить. Важно осознанно подходить к этому выбору, с пониманием того, что результат будет ни какой-то другой, а соответствующий.

Ксения Собчак невероятно умная, образованная, начитанная, способная интеллектуально тонко и профессионально поддержать любую тему. Быть настолько интеллектуальной - современная модель сексуальности, как у мужчин, так и у женщин. И те, кто способны это оценить в рамках своих возможностей, просто души не чают в таких людях - это любовь навсегда.

Конечно, люди не идеальны. Мы все не идеальны. И у Ксении Собчак есть особенность, которая многих раздражает - саркастично высказываться о ком-либо. Но в этот момент у людей совершенно неосознанно на поверхность выходят те эмоциональные блоки, которые нужно проработать в первую очередь.