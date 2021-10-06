Беременности звезд, о которых никто не подозревал

Подольская пряталась за мужем и сыном, а Паулине Андреевой помогла пандемия.
Со дня свадьбы Моргенштерна и Дилары ходят слухи о скором появлении на свет их наследника. Подписчики обсуждают поправившуюся девушку, гадают, почему она начала носить платья свободного кроя. Но пока пара не комментирует эти предположения поклонников. А WomanHit.ru предлагает вспомнить звезд, которые скрывали свою беременность до момента рождения ребенка.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями весной 2021 года. Но об этом стало известно лишь после родов.
2 марта у звездной пары появился сын Иван. Актриса долгое время отказывалась от многих проектов и выступлений, но все это связывали только с пандемией коронавируса.
Регина Тодоренко до последнего убеждала общественность, что никакой беременности нет и быть не может. Пока певец Влад Топалов не сделал предложение ведущей, Регина предпочитала молчать.
Но позже звезда все же начала делиться фото с округлившимся животом, а после родов рассказала в подробностях о беременности.
Ляйсан Утяшева смогла сохранить в тайне свою первую беременность до самых родов. Гимнастка сообщила в СМИ, что уезжает отдыхать в Европу, поэтому даже самые внимательные поклонники ничего не заподозрили. На родину Ляйсан вернулась уже с новорожденным сыном.
Через некоторое время звезда опять забеременела, но возможности уехать на «отдых» уже не было, так как спортсменка стала ведущей на шоу «Танцы». Грамотный стилист всегда одевал Утяшеву в однотипные наряды: все платья и костюмы украшала баска. За счет такого приема долгое время никто не догадывался, что супруга Павла Воли носит под сердцем дочь.
О дочери Анастасии Заворотнюк узнали только через 4 месяца после рождения девочки. Тогда актриса и ее муж Петр Чернышев дали интервью и сообщили о появлении Милы в семье.
Никто даже не мог подумать о беременности звезды сериала «Моя прекрасная няня», ведь она постоянно выкладывала новые фото в свой «Инстаграм» и никакого намека на округлившийся живот там не было.
У Натальи Подольской получилось скрывать свою вторую беременность почти до самых родов.
До появления сына Ивана певица выкладывала много фотографий на своей странице, но Наталья научилась правильно подбирать ракурсы или прятаться за членами семьи: мужем и сыном. Только в последние недели беременности артистка перестала скрывать свое положение и начала принимать поздравления от коллег и поклонников.