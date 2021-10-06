Беременности звезд, о которых никто не подозревал

Подольская пряталась за мужем и сыном, а Паулине Андреевой помогла пандемия.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Со дня свадьбы Моргенштерна и Дилары ходят слухи о скором появлении на свет их наследника. Подписчики обсуждают поправившуюся девушку, гадают, почему она начала носить платья свободного кроя. Но пока пара не комментирует эти предположения поклонников. А WomanHit.ru предлагает вспомнить звезд, которые скрывали свою беременность до момента рождения ребенка.

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Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями весной 2021 года. Но об этом стало известно лишь после родов.

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2 марта у звездной пары появился сын Иван. Актриса долгое время отказывалась от многих проектов и выступлений, но все это связывали только с пандемией коронавируса.

Регина Тодоренко до последнего убеждала общественность, что никакой беременности нет и быть не может. Пока певец Влад Топалов не сделал предложение ведущей, Регина предпочитала молчать.

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Но позже звезда все же начала делиться фото с округлившимся животом, а после родов рассказала в подробностях о беременности.

Ляйсан Утяшева смогла сохранить в тайне свою первую беременность до самых родов. Гимнастка сообщила в СМИ, что уезжает отдыхать в Европу, поэтому даже самые внимательные поклонники ничего не заподозрили. На родину Ляйсан вернулась уже с новорожденным сыном.

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Через некоторое время звезда опять забеременела, но возможности уехать на «отдых» уже не было, так как спортсменка стала ведущей на шоу «Танцы». Грамотный стилист всегда одевал Утяшеву в однотипные наряды: все платья и костюмы украшала баска. За счет такого приема долгое время никто не догадывался, что супруга Павла Воли носит под сердцем дочь.

О дочери Анастасии Заворотнюк узнали только через 4 месяца после рождения девочки. Тогда актриса и ее муж Петр Чернышев дали интервью и сообщили о появлении Милы в семье.

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Никто даже не мог подумать о беременности звезды сериала «Моя прекрасная няня», ведь она постоянно выкладывала новые фото в свой «Инстаграм» и никакого намека на округлившийся живот там не было.

У Натальи Подольской получилось скрывать свою вторую беременность почти до самых родов.

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