Коренева раскрыла подробности романа с Кончаловским

Актриса Елена Коренева три года была любовницей режиссера Андрея Кончаловского. Они сблизились на съемках фильма «Романс влюбленных» в 1974 году, где артистка сыграла главную роль, несмотря на то, что была не впечатлена сценарием.

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Елена Коренева не испытывала горячего стремления играть главную героиню, но изменила свое мнение о картине, когда Кончаловский прочел один из отрывков сценария лично.

«Однажды, когда он читал вслух отрывок из него, я увидела, что он плачет. Для меня это было потрясением Я играла не себя, мне пришлось ломать себя, приобретать какой-то иной темперамент, заострять характерность», — рассказала артистка.

На съемках между ней и Кончаловским вспыхнул роман, продлившийся три года. Коренева уверена, если бы не работа над одной картиной, они бы никогда не сблизились.

«Это была влюбленность актрисы и режиссера во время съемок картины. Не было бы этих обстоятельств, думаю, мы бы прошли мимо друг друга. Надо понимать, каким Андрей Сергеевич был в те годы на площадке. Он всех вовлекал в свою орбиту. Вслед за ним увлеклись сыроедением и вегетарианством. Мы думали, что становимся чуть-чуть похожими на него, немного европейцами», — цитирует актрису «Комсомольская правда».