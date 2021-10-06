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Андрей Кончаловский три года изменял третьей жене с актрисой Еленой Кореневой

Слово и Делоиещё 1
6 часов назад

Актриса Елена Коренева три года была любовницей режиссера Андрея Кончаловского. Они сблизились на съемках фильма «Романс влюбленных» в 1974 году, где артистка сыграла главную роль, несмотря на то, что была не впечатлена сценарием.

Коренева раскрыла подробности романа с Кончаловским
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Елена Коренева не испытывала горячего стремления играть главную героиню, но изменила свое мнение о картине, когда Кончаловский прочел один из отрывков сценария лично.

«Однажды, когда он читал вслух отрывок из него, я увидела, что он плачет. Для меня это было потрясением Я играла не себя, мне пришлось ломать себя, приобретать какой-то иной темперамент, заострять характерность», — рассказала артистка.

На съемках между ней и Кончаловским вспыхнул роман, продлившийся три года. Коренева уверена, если бы не работа над одной картиной, они бы никогда не сблизились.

«Это была влюбленность актрисы и режиссера во время съемок картины. Не было бы этих обстоятельств, думаю, мы бы прошли мимо друг друга. Надо понимать, каким Андрей Сергеевич был в те годы на площадке. Он всех вовлекал в свою орбиту. Вслед за ним увлеклись сыроедением и вегетарианством. Мы думали, что становимся чуть-чуть похожими на него, немного европейцами», — цитирует актрису «Комсомольская правда».

На момент отношений с Кореневой Андрей Кончаловский состоял в третьем браке с француженкой. Самые длительные отношения у режиссера сложились с актрисой Юлией Высоцкой. Они официально женаты уже больше 20 лет.

Звёзды,Елена Коренева,Юлия Высоцкая,Андрей Михалков-Кончаловский,Комсомольская правда,
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