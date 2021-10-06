Знаменитости, которые сохранили любовь на всю жизнь

Одна любовь на всю жизнь — эта фраза кажется какой-то фантастической. Знаменитости то и дело сходятся, рожают детей, расходятся — и так по кругу. Мы стали забывать, что бывает иначе, люди живут вместе полжизни и любят друг друга.

Фото: Кадр из сериала «Разбитое зеркало» Кадр из сериала «Разбитое зеркало»

WomanHit.ru рассказывает о звездных парах, которые сделали выбор еще в школьные годы и сохранили свои чувства по сей день.

Видео дня

Александр Лазарев-младший встретил свою любовь, когда ему было всего 14 лет. С Алиной они вместе ходили в школу и жили друг от друга неподалеку. Через пару лет будущий актер сделал девушке предложение, и они поженились, у них родилась дочка Полина, а в 2000 — сын Сергей. Александр и Алина по сей день вместе и пронесли свою любовь более чем через 30 лет.

Федор Добронравов более 40 лет верен только одной женщине — Ирине. Будущие супруги учились в одной школе, а по вечерам ходили на танцы. Несколько лет они просто находились в дружеских отношениях, затем это переросло в любовь.

В 1979 году народный артист ушел в армию, а по возвращении сделал Ирине предложение. Федор и Ирина воспитали двух сыновей, Виктора и Ивана, которые пошли по стопам отца.

Александр и Екатерина Стриженовы, брак которых продолжается уже 30 лет. Пара познакомилась на съемках фильма «Лидер», тогда Александру было 13 лет, а Екатерине — 14. Актриса изначально не впечатлилась мальчиком, посчитав его заносчивым, но после съемок артисты продолжили общаться. Позднее они поженились и родили двух дочерей — Александру и Анастасию.

Алексей Щербаков влюбился в свою жену Елену еще в 8 классе. Будущие супруги учились в одной школе, но девушка не отвечала взаимностью Алексею первое время, потом сдалась. Пара начала встречаться, а через некоторое время они поженились. В прошлом году Алексей и Елена отметили 10-летний юбилей совместной жизни, у них подрастает двое сыновей.

Михаил и Марина Химичевы знакомы с самого детства. На протяжении 9 лет пара вместе училась в школе, а после ее окончания они начали встречаться. Когда молодым людям исполнилось по 20 лет, Михаил и Марина расписались. У супругов родились трое детей: два сына и дочь. Актер предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни.

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова почти 70 лет вместе. Они познакомились в 1951 году в дачном поселке, построенном и спроектированном ее дедом для творческой интеллигенции. А через семь лет после знакомства и нежных встреч Александр принял решение взять в жены Наталью.