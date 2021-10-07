Артисты, которые жили на две семьи

Обычно общественность негативно реагирует на мужчин либо женщин, занимающих подобную позицию и фактически ведущих двойную жизнь. Предлагаем узнать, кто из знаменитостей оказывался в подобной ситуации.

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Михаил Задорнов

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Зрители любили юмориста при жизни и после кончины продолжают вспоминать в положительном ключе. При этом он не всегда был кристально честным.

Еще в юном возрасте Михаил женился на однокласснице Велте. Они много лет прожили вместе, Задорнов любил и уважал супругу, но однажды влюбился. Женщиной, которая свела артиста с ума, оказалась Елена Бомбина.

С красавицей юморист жил с 1984 года. Елена родила ему дочку. Некоторое время Задорнов метался между двумя женщинами, а позже признался во всем Велте. Юморист развелся с супругой лишь в 2009 году. Несмотря на такую своеобразную позицию, артист долго не забывал Велту и продолжал заботиться о ней.

Узнав о своем страшном диагнозе, Михаил подумал о первой жене и в завещании честно поделил имущество между тремя дорогими его сердцу дамами.

Михаил Евдокимов

Михаил оказался интересным мужчиной. В его личной жизни почти оказались тесно переплетены судьбы не двух, а трех женщин. С первой законной женой Галиной Николаевной артист прожил до самой смерти.

Уже после автокатастрофы супруга с большим удивлением для себя узнала, что у Евдокимова было сразу две женщины – это Надежда Жаркова и Инна Белова.

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Обе родили от Евдокимова детей. Позже было немало скандалов. Любовницы устраивали соревнования между собой, сражались за имущество покойного, а поклонники, наблюдая за всем, диву давались. Они даже не подозревали, что Евдокимов, производивший впечатление честного, порядочного и надежного мужчины окажется настолько любвеобильным.

Тигран Кеосаян

Многие зрители на протяжении долгого времени считали пару Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна очень яркой, а сам брак крепким и счастливым. У супругов подрастало две очаровательные дочки.

Известие о разводе стало громом среди ясного неба. Развелись Алена и Тигран в 2014 году, а позже стала известна причина. Оказалось, что годом ранее любовница режиссера – Маргарита Симоньян уже родила ему ребенка. Кеосаян женился на Маргарите. У них появился еще один ребенок.

Сейчас Хмельницкая и Симоньян прекрасно общаются, не испытывают друг к другу никаких негативных эмоций и даже, напротив, дружат, что редкость для таких ситуаций.

Лидия Смирнова

Женщины редко живут на две семьи. Как правило, они уходят к более надежному мужчине. Ситуации, чтобы дама жила на две семьи сразу встречаются нечасто. Лидия оказалась одной из немногих, кто попал в необычный любовный треугольник.

Клео.Ру

Гражданский муж актрисы Владимир Рапопорт был вторым мужчиной в жизни актрисы. Она нашла в нем утешение после того, как первый супруг пропал на войне без вести. Однако большая любовь пришла к Смирновой позже в лице Константина Воинова.

Режиссер был настолько влюблен в артистку, что, не задумываясь, ушел от своей законной жены. Смирнова ответить ему аналогичным шагом не смогла. Она узнала, что Раппопорт болен онкологией. На протяжении 13 лет артистка буквально разрывалось между долгом и чувствами.

Константин так долго ждать не желал. Вскоре он вернулся к жене. Все эти годы они поддерживали связь. Когда мужа Лиды не стало, казалось бы, влюбленные смогли бы быть вместе, но случилась еще одна беда. Воинов заболел лейкозом. Смирнова проявила удивительную стойкость характера.