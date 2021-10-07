Жена Моргенштерна после свадьбы пожаловалась на депрессию

«Раз в году я встречаюсь с осенью, в которой мне так сложно жить, мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает», — поделилась Дилара.