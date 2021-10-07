Варум: "Казалось, что в любой момент могу собрать чемодан"

Анжелика Варум стала гостьей нового выпуска шоу "А поговорить?" с Ириной Шихман. Певица ответила на вопросы о карьере, а также рассказала, какие выводы делала за годы семейной жизни.
Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум пережила как взлеты, так и падения. В жизни певицы был период, когда она встал вопрос о разводе: это случилось в 2011 году, когда Леонида Агутина застали за поцелуями с другой женщиной. Впрочем, это был не единственный эпизод в семейной жизни, когда пара была на грани разлада. И однажды Варум пришлось встать перед выбором.
"Я всегда была очень свободолюбивым человеком и очень независимым. И когда в первый раз я стала перед вопросом, могу ли я по жизни идти одна, то поняла, что даже физически мне это доставляет боль. Я была очень удивлена этому, потому что до определенного момента мне казалось, что в любой момент могу собрать чемодан и сказать: "Всем спасибо. Все свободны!". И когда ты осознаешь эту дыру, которая возникает, когда ты представляешь себе, что этого человека нет в твоей жизни, ты понимаешь, что ты зависим".
Варум отметила, что это открытие далось ей нелегко и было сродни признанию самой себе в том, что будто бы она "не совсем здорова".
"Я очень люблю работать в тандеме, жить в тандеме. Несмотря на всю мою любовь к независимости, я люблю себя чувствовать неотъемлемой частью, очень важной частью. Ребро Адамово — это про меня. Абсолютно".
Варум не раз говорила, что ни одно событие не хотелось бы ей вычеркнуть из памяти. Шихман задала вопрос, неужели певице не хочется забыть те не нехорошие воспоминания о предательстве Агутина?
"Я с этими моментами росла",
— ответила Варум, подчеркнув, что это ее взращивали.
"Когда вы будете в отношениях 10-15 лет, вы почувствуете, что ваше отношение к человеку, с которым вы рядом, меняется. Те моменты, которые были в приоритете, когда вы только начинали, они меняются. И дальше вопрос лишь в том, насколько вы можете жить в новой ипостаси",
— рассказала певица, отвечая на вопрос о том, как пережить предательство близкого человека и не разойтись.
"Обижаться на цунами — нелепо. А ведь цунами уносит жизни, калечит и так далее. Обижаться совершенно бессмысленно, можно понять и простить, а можно понять и не простить. И это ваш выбор".
Варум отметила, что у нее получилось простить искренне.
"У каждого свой путь. И советы здесь совершенно не работают: это зависит от темперамента, от того, какие приоритеты в жизни, от очень многих вещей".
Отвечая на вопрос о страхах в семейной жизни, певица сказала, что уже ничего не боится, потому что невозможно жить с опасениями, а она хочет "досмотреть это кино до конца".
Недавно артист Леонид Агутин снова оказался в центре скандала. В соцсетях он грубо ответил на комментарий подписчицы, которая негативно высказалась о его творчестве.