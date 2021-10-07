Варум: "Казалось, что в любой момент могу собрать чемодан"

"Я всегда была очень свободолюбивым человеком и очень независимым. И когда в первый раз я стала перед вопросом, могу ли я по жизни идти одна, то поняла, что даже физически мне это доставляет боль. Я была очень удивлена этому, потому что до определенного момента мне казалось, что в любой момент могу собрать чемодан и сказать: "Всем спасибо. Все свободны!". И когда ты осознаешь эту дыру, которая возникает, когда ты представляешь себе, что этого человека нет в твоей жизни, ты понимаешь, что ты зависим".