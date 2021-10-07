Кем были звезды до того, как попали в шоу-бизнес

Наверное, все в курсе, что Брэд Питт когда-то подрабатывал зазывалой в костюме цыпленка (или нет?). В любом случае, вам будет интересно узнать, кем работали другие знаменитости, до того как оказались в лучах славы. Тем более, что у многих путь к признанию был довольно тернистым

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Джереми Реннер

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Несмотря на то что в колледже Джереми Реннер изучал информатику и криминалистику, прежде чем попробовать себя в кино, он профессионально занимался макияжем. Среди клиентов мужчины были многие знаменитости, которые сейчас являются его коллегами. Кроме того, Джереми успел попробовать себя в качестве риелтора — он покупал старые дома, самостоятельно ремонтировал их, а затем перепродавал. Этот бизнес помогал актеру оставаться на плаву в самом начале его карьеры.

Джим Керри

Джим Керри провел детство практически в нищете. Его мать страдала тяжелой формой невроза, ей требовалось постоянное лечение. Когда отца уволили с работы, содержать большую семью (у Джима есть две сестры и брат) стало непросто. Джим устроился работать охранником на фабрику, производившую обода и шины. Туда же вскоре пошли работать все члены семьи. После уроков в школе Джим вместе с сестрами и братом подрабатывали мытьем полов, унитазов и уборкой домов. Из-за этого в юные годы актер был довольно замкнутым.

Джонни Депп

До того как стать звездой мирового масштаба, Джонни Депп пробовал себя в продажах. Одним из ключевых товаров, которые он продавал по телефону, были шариковые ручки. В конторе, где он работал, сотрудников учили придумывать себе псевдонимы, звонить разным людям и обещать им бонусы за покупку ручек — например, билеты на Таити или часы. Однажды Депп наконец нашел клиента, готового приобрести сотню ручек в обмен на вояж! Но в конце сделки он не выдержал и признался в обмане: билеты распечатаны в ближайшей типографии, а часы — вообще картонные! На этом работа Деппа в этой конторе прекратилась.

Хью Джекман

Далеко не сразу успех приходит к людям так быстро, как они того хотят. К примеру, Хью Джекман всегда мечтал стать актером, но в самом начале пути к мечте ему пришлось подрабатывать в разных местах, чтобы иметь возможность прокормить семью. К примеру, он был клоуном на вечеринках и дежурным на заправке. А недавно стало известно, что есть за плечами Джекмана и опыт работы учителем физкультуры. В школьные годы он увлекался баскетболом и был подающим надежды спортсменом.

Кристофер Уокен

Можно сказать, что Кристофер Уокен стал звездой еще в раннем детстве. В 50 е, когда телевидение только зарождалось, многие родители мечтали, чтобы их дети стали знаменитыми, и мать Уокена в том числе. Она регулярно водила своих детей на различные прослушивания для телешоу. Так Уокен впервые оказался на телеэкране. Однако о каких-либо серьезных гонорарах тогда не могло идти и речи, поэтому в 16 лет парень начал подрабатывать укротителем львов в цирке, выступал там в качестве клоуна и танцевал в ночном клубе.

Мэтью МакКонахи

Один из самых ярких представителей современного Голливуда Мэтью МакКонахи в юности был уверен, что станет юристом. Он поступил на юридический факультет, где проучился почти два года, но затем вдруг осознал, что занимается нелюбимым делом. МакКонахи перевелся на актерский и начал попытки пробиться в шоу-бизнес. Но прежде чем он получил более-менее серьезную роль, прошло много лет. Чтобы зарабатывать, все эти годы МакКонахи мыл посуду и даже убирал курятники за деньги.

Дэнни ДеВито

Представьте свое удивление, когда вы приходите в парикмахерский салон на стрижку, и тут с ножницами в руках появляется сам Дэнни ДеВито. А ведь такое действительно могло произойти, если бы он так и остался работать парикмахером. Насколько талантливым актер был в этом ремесле, сказать сложно. Отчасти потому, что главными «клиентами» ДеВито были покойники Дело в том, что помимо обычного салона красоты, будущий актер подрабатывал в морге, где делал прически мертвецам, преображая их бледных облик.

Вупи Голдберг

А Вупи Голдберг, можно сказать, была «коллегой» Дэнни ДеВито. Но только если он отвечал за прически, она занималась гримом умерших. В прошлом Голдберг — дипломированный косметолог-визажист, но добиться успеха в этом направлении ей так и не удалось. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, девушка подрабатывала в местном морге. Кроме того, она успела побыть разнорабочим на стройке и ночным сторожем.

Клинт Иствуд

Клинту Иствуду впервые предложили сняться в кино, когда он учился в старшей школе в Окленде. И, кто бы мог подумать, будущий актер отказался! Вместо этого он предпочел зарабатывать деньги на различных мелких подработках. Так, например, он был чистильщиком бассейнов, в том числе у некоторых голливудских звезд. Второй шанс попасть в шоу-бизнес Иствуд получил после службы в армии, и на этот раз решил им воспользоваться.

Брэд Питт