Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова подтвердила, что приняла ислам. «Рамблер» решил вспомнить и других российских звезд, которые сменили вероисповедание.

Анастасия Решетова

Экс-возлюбленная Тимати и модель Анастасия Решетова официально подтвердила, что приняла ислам. Отметим, что подписчики звезды давно подозревали, что она решила поменять вероисповедание – Анастасия стала покрывать голову платком, сменила откровенные наряды на платья в пол, а также соблюдала пост во время Рамадана. В Сети активно ходили слухи о том, что модель перешла в другую религию ради нового избранника. После расставания с Тимати Решетовой приписывали романы с саудовским бизнесменом Хасаном Джамилем (бывший возлюбленный Рианны) и нефтяным магнатом чеченского происхождения, но Анастасия все слухи опровергла.

@volkonskaya.reshetova

Юлия Волкова

Экс-солистка скандальной группы «Тату» Юлия Волкова в 2007 году тайно вышла замуж за сына таджикского бизнесмена Парвиза Ясинова и ради возлюбленного приняла ислам. После звезда рассталась с супругом, и через 10 лет после перехода в новую веру вернулась в православие. Певица сообщила об этом в Instagram, опубликовав в Прощеное воскресение фото из православного храма и подписав его: «Простите меня за все, душой и сердцем я с вами».

@official_juliavolkova

Сергей Романович

Звезду сериалов «Ольга» и «Чернобыль. Зона отчуждения» привел в ислам его друг Шамиль – он познакомил актера с родней, после чего Сергей и начал изучать новую религию. Спустя некоторое время Романович твердо решил стать мусульманином, чем сначала испугал своих родителей. Звезда даже сделал операцию по пересадке волос, чтобы иметь пышную бороду, как и его братья по вере. После Сергей отказался от участия в съемках нескольких проектов, роли в которых противоречили его новой религии, и переехал в Саудовскую Аравию. В 2020 году Романович впервые стал отцом, но подробности появления малыша на свет до сих пор неизвестны.

@s_romanovich

Константин Хабенский

Российских актер исповедовал православие, но после смерти супруги Анастасии (она умерла в 2008 году от рака мозга – ей было 33 года) сменил вероисповедание. Звезда увлекся католичеством и приобщил к религии и сына Ивана, которого отдал на обучение в закрытую католическую школу Святого Игнасио в Испании. Отметим, что сам Хабенский не афиширует смену веры и никак не комментирует эту информацию.

Александр Поветкин

Российский боксер начал интересоваться язычеством еще в 2004 году, а уже в 2013 году из православия окончательно перешел в новую веру. На теле спортсмен набил руны и стал поклоняться Перуну (богу-громовержцы в славянской мифологии). «Для каждого человека есть что-то родное. Это мое родное, часть нашей истории, наследие наших предков, и все. Я интересуюсь историей своего народа, изучаю ее. Татуировка называется «Звезда Лады Богородицы», это древний славянский оберег, в который вложен глубочайший смысл», – прокомментировал Поветкин татуировки. По словам Александра, его вера дает ему силы и энергию.