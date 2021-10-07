5 знаменитостей, которые победили алкоголизм

Лариса Гузеева, Памела Андерсон, Григорий Лепс — они прошли долгий путь, чтобы побороть алкогольную зависимость. "Рамблер" расскажет, как некоторым знаменитостям удалось победить алкоголизм.

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Памела Андерсон

Еще в детстве звезда подверглась физическому насилию и, чтобы забыть унижения, она прибегла к алкоголю и запрещенным веществам. Побороть зависимость Памеле Андерсон удалось лишь тогда, когда она самостоятельно обратилась за помощью к профильным специалистам.

Линдси Лохан

А вот актрису Линси Лохан к алкоголю и запрещенным веществам привела ранняя слава. На протяжении многих лет она вела беспорядочный образ жизни и ее практически невозможно было встретить в трезвом состоянии. Несколько раз актриса оказывалась в рехабе, но потом вновь и вновь срывалась. И только спустя много лет Лохан пришла к тому, что нужно внимательнее относиться к своему здоровью.

Лариса Гузеева

Во многих своих интервью актриса и телеведущая открыто рассказывала о том, что начала злоупотреблять алкоголем во время первого замужества. Дело в том, что ее супруг принимал запрещенные вещества, а Гузеева начала выпивать назло ему. Побороть алкоголизм актрисе помогло кодирование и сила воли.

Григорий Лепс

Много лет назад артист выступал в ресторанах Сочи. По словам Лепса, его график был настолько напряженный, что усталость приходилось снимать алкоголем. И в один момент он понял, что если так будет продолжаться, что он выдохнется как артист. И тогда Лепс практически перестал пить. Также он однажды заключил пари с друзьями на крупную сумму, что на протяжении двух лет он не будет выпивать.

Дана Борисова