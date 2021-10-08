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"Мы могли расстаться": Высоцкая об отношениях с Кончаловским

Мария Иглина
1 час назад

Актриса Юлия Высоцкая призналась, что жить с Андреем Кончаловским довольно сложно. Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Быкову для его YouTube-канала "Жалкая замена литературы".

"Мы могли расстаться": Высоцкая об отношениях с Кончаловским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитости познакомились еще в 1996 году на фестивале "Кинотавр" в Сочи, и с того времени больше не расставались. Разница в 36 лет не помешала им пожениться, обвенчаться и построить крепкую семью. А затем Кончаловский снял жену в нескольких своих кинолентах и стал совладельцем компании Высоцкой "Едим дома!".

В интервью Дмитрию Быкову Юлия призналась, что работать с мужем гораздо легче, чем жить. По ее словам, они много раз переживали серьезные проблемы в отношениях.

"Мы, как бы это странно ни звучало, мы родные люди, и поняли это рано, когда встретились. Мы могли бы расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться, но мы близкие. Это какая-то близкая связь",

— поделилась актриса.

Многие поклонники знаменитой пары знают, какая бурная личная жизнь была у Кончаловского до женитьбы. Высоцкая старается не думать о прошлых отношениях мужа, да и сам режиссер предпочел бы забыть о своих похождениях:

"Кончаловский свою личную жизнь обсудил однажды в книжке и жалеет об этом, но не признается".

Сейчас супруги работают над совместным проектом и занимаются воспитанием сына.

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Звёзды,Анжелика Варум,Дмитрий Быков,Юлия Высоцкая,Андрей Михалков-Кончаловский,
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