Романы звезд, которых никто не ожидал

Громкие романы звезд не удивляют никого, однако иногда знаменитости вступают в отношения, которые могут удивить даже преданных поклонников. Мы собрали самые неожиданные романы, возможно, о некоторых вы даже не подозревали.
О любвеобильности Деппа ходят легенды, среди женщин, которые покоряли сердце Джонни в разные времена, были и топ-модели, и актрисы с мировым именем, и культовые европейские артистки. Но абсолютное большинство поклонников, особенно молодых, были удивлены, узнав о романе своего кумира со звездой «Твин Пикса» Шерилин Фенн. Актеры познакомились на съемках сериала, после встречи пара буквально не расставалась. Казалось, дело идет к свадьбе, но просуществовав пару лет, пара распалась, и Джонни упорхнул в новые отношения.
Эта пара до сих пор вызывает бурные обсуждения. Шер в 80-е была невероятной звездой, а Том только начинал восхождение к большой славе. К слову, Круз был младше Шер почти на 16 лет, но это не помешало артистам на какое-то время сойтись. Долгое время им удавалось скрывать свои отношения, хотя это было и непросто, уже через много лет Шер рассказала об их связи на одном из телешоу. Певица уверяет, что это был один из лучших романов в ее жизни.
Легендарная певица долгое время скрывала романы от общественности, вообще, звезда не слишком любит публичность, если это не касается ее профессии. Но папарацци оказались проворными ребятами и смогли подловить самого Мэттью Макконахи, выходящего из дома Джексон. При этом актер был без рубашки. Это произошло 15 лет назад, но обе звезды не хотят рассказывать всех подробностей своего общения, в тот день Мэттью обмолвился, что просто заехал послушать хорошую музыку в хорошей компании.
Этот роман никогда не был чем-то тайным, однако в свое время наделал много шума. Что удивительно, даже после того как пара распалась, звезды не стали злейшими врагами и не очерняли друг друга на различных телешоу. Даже сегодня бывшие любовники отлично ладят и на каждом мероприятии, где они оказываются в одном зале, всегда находят момент, чтобы пообщаться. Все-таки разрыв не всегда приводит к пожизненной вражде, и пример Миноуг и Кравица — отличный пример.