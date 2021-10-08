Романы звезд, которых никто не ожидал

Громкие романы звезд не удивляют никого, однако иногда знаменитости вступают в отношения, которые могут удивить даже преданных поклонников. Мы собрали самые неожиданные романы, возможно, о некоторых вы даже не подозревали.

Фото: Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев» Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев»

Джонни Депп и Шерилин Фенн

Видео дня

О любвеобильности Деппа ходят легенды, среди женщин, которые покоряли сердце Джонни в разные времена, были и топ-модели, и актрисы с мировым именем, и культовые европейские артистки. Но абсолютное большинство поклонников, особенно молодых, были удивлены, узнав о романе своего кумира со звездой «Твин Пикса» Шерилин Фенн. Актеры познакомились на съемках сериала, после встречи пара буквально не расставалась. Казалось, дело идет к свадьбе, но просуществовав пару лет, пара распалась, и Джонни упорхнул в новые отношения.

Том Круз и Шер

Эта пара до сих пор вызывает бурные обсуждения. Шер в 80-е была невероятной звездой, а Том только начинал восхождение к большой славе. К слову, Круз был младше Шер почти на 16 лет, но это не помешало артистам на какое-то время сойтись. Долгое время им удавалось скрывать свои отношения, хотя это было и непросто, уже через много лет Шер рассказала об их связи на одном из телешоу. Певица уверяет, что это был один из лучших романов в ее жизни.

Джанет Джексон и Мэттью Макконахи

Легендарная певица долгое время скрывала романы от общественности, вообще, звезда не слишком любит публичность, если это не касается ее профессии. Но папарацци оказались проворными ребятами и смогли подловить самого Мэттью Макконахи, выходящего из дома Джексон. При этом актер был без рубашки. Это произошло 15 лет назад, но обе звезды не хотят рассказывать всех подробностей своего общения, в тот день Мэттью обмолвился, что просто заехал послушать хорошую музыку в хорошей компании.

Кайли Миноуг и Ленни Кравиц