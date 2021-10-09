Самые красивые дочери звезд

Девочки выросли! И стали ни чем не хуже своих звездных родителей. У девушек уже толпа поклонников, а в сети восхищаются их красотой.

Фото: New Magazine New Magazine

Анна Заворотнюк

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Раньше Анна Заворотнюк была очень закрыта от публики. Тем более в подростковом возрасте Аня была готом. Однако по мере взросления она начала преображаться, а не так давно начала вести собственный блог в Instagram. Сейчас у дочери Анастасии Заворотнюк уже 200 тысяч подписчиков. Анна делится своими мыслями и бьюти-секретами.

Стефания Маликова

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Стеша давно покорила сердца миллионов. Чем старше дочь Дмитрия Маликова, тем краше она становится. В 21 год девушка настоящая бизнесвумен. У Стефании свой бренд одежды “Dress by Stesha”, который она открыла со своими однокурсницами. Помимо этого, Маликова покорила сердце молодого хоккеиста Кирилла Капризова.

Кайя Гербер

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Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд с малых лет привыкла к повышенному общественному вниманию. Кайя пошла по стопам матери и тоже развивается в модельной сфере. Причем очень успешно. Ко всему прочему она точная копия Синди в юности.

Анна Шульгина

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Анна Шульгина долгое время находилась в тени своей знаменитой матери певицы Валерии. Несмотря на то, что девушка появлялась в клипах, певицы и выходила на мероприятия со звездной матерью, ее мало кто знал. Но в один момент, когда Аня находилась в отчаянии и не могла найти свое призвание, она начала записывать треки, которые полюбились многим. Так она стала певицей SHENA?.

Ева Лепс

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Начинающая артистка Ева Лепс копия своего папы. Одно время у Евы не ладились отношения о знаменитым отцом и они почти не общались. Но похоже, что сейчас Григорий Лепс нашел язык с дочкой и в Instagram вновь появляются их совместные снимки. Кстати, Ева является участницей группы COSMOS Girls, которую продюсирует Григорий Лепс.

Лили-Роуз Депп

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