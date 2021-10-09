Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+10° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Самые красивые дочери звезд

New Magazine
1 час назад

Девочки выросли! И стали ни чем не хуже своих звездных родителей. У девушек уже толпа поклонников, а в сети восхищаются их красотой.

Самые красивые дочери звезд
Фото: New MagazineNew Magazine

Анна Заворотнюк

Видео дня
New Magazine

Раньше Анна Заворотнюк была очень закрыта от публики. Тем более в подростковом возрасте Аня была готом. Однако по мере взросления она начала преображаться, а не так давно начала вести собственный блог в Instagram. Сейчас у дочери Анастасии Заворотнюк уже 200 тысяч подписчиков. Анна делится своими мыслями и бьюти-секретами.

Стефания Маликова

New Magazine

Стеша давно покорила сердца миллионов. Чем старше дочь Дмитрия Маликова, тем краше она становится. В 21 год девушка настоящая бизнесвумен. У Стефании свой бренд одежды “Dress by Stesha”, который она открыла со своими однокурсницами. Помимо этого, Маликова покорила сердце молодого хоккеиста Кирилла Капризова.

Кайя Гербер

New Magazine

Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд с малых лет привыкла к повышенному общественному вниманию. Кайя пошла по стопам матери и тоже развивается в модельной сфере. Причем очень успешно. Ко всему прочему она точная копия Синди в юности.

Анна Шульгина

New Magazine

Анна Шульгина долгое время находилась в тени своей знаменитой матери певицы Валерии. Несмотря на то, что девушка появлялась в клипах, певицы и выходила на мероприятия со звездной матерью, ее мало кто знал. Но в один момент, когда Аня находилась в отчаянии и не могла найти свое призвание, она начала записывать треки, которые полюбились многим. Так она стала певицей SHENA?.

Ева Лепс

New Magazine

Начинающая артистка Ева Лепс копия своего папы. Одно время у Евы не ладились отношения о знаменитым отцом и они почти не общались. Но похоже, что сейчас Григорий Лепс нашел язык с дочкой и в Instagram вновь появляются их совместные снимки. Кстати, Ева является участницей группы COSMOS Girls, которую продюсирует Григорий Лепс.

Лили-Роуз Депп

New Magazine

22-летняя дочь эпатажного актера строит ослепительную карьеру модели и актрисы. Лили-Роуз взяла все самое лучшее от родителей, в ней есть черты и отца, и матери – Ванессы Паради. Звездная наследница ведет крайне закрытый образ жизни и не любит пристального внимания к своей персоне.

Звёзды,Кайя Гербер,Стефания Маликова,Анна Заворотнюк,Валерия,Лили-Роуз Депп,Кирилл Капризов,Дмитрий Маликов,Ванесса Паради,Анастасия Заворотнюк,Анна Шульгина,Синди Кроуфорд,Григорий Лепс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители