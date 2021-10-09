Знаменитые люди, которых сильно обижали в школе

Не все известные сейчас люди были лидерами в школе. Многие в юношеские годы не то, что не входили в популярные компании, а являлись настоящими изгоями. Их «травили», обижали, обзывали неприятными словами. А иногда это делали даже не ученики, а учителя. О своей школьной жизни эти знаменитости вспоминают с содроганием.

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Анна Хилькевич

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Анна Хилькевич насмотрелась несправедливости, причем в разных школах. Из-за характера работы родителей семья много раз переезжала, и Аня сменила более 4 школ за 10 лет обучения.

В основном Хилькевич отмечает работу учителей. Не понятно почему, но они были обозленными и грубыми. Могли подойти и перевернуть на ученика парту, обсуждали недостатки девочек (фигуру, лицо) при всем классе, по малейшему поводу жаловались родителям.

Так, однажды маму Ани вызвали в школу только потому, что та подружилась с мальчиком. Мать тогда поняла дочку и после разговора с учителем сказала, что это очень глупая женщина. Не учителю, разумеется, а своей девочке.

У Анны подрастает две дочери, и она очень переживает, как те будут чувствовать себя в школе. Свою учебу она вспоминает с ужасом.

Вера Брежнева

Клео.Ру

Сейчас и не подумаешь, что красивую, успешную, сексуальную Веру Брежневу когда-то откровенно «травили» одноклассники и насмехались над ее внешностью. Пожалуй, сейчас многие из них кусают локти.

Маленькая Вера росла в неполной семье. Мама зарабатывала мало и всеми силами пыталась хотя бы прокормить своих детей. Естественно, на красивую одежду и обувь денег уже не оставалось. Вера и сама вынужденно работала по вечерам посудомойщицей, чтобы хоть как-то помочь своей родительнице.

Девочка не была привлекательной: она носила очки, коротко стригалась, одевалась в старые вещи. И одноклассники жестко проходились по внешности подростка, не понимая, что наносят ей психологическую травму. Вера молчала и никогда не жаловалась матери, так как той и без этого было тяжело. Родительница постоянно испытывала чувство вины перед своими детьми. К слову, именно из-за отсутствия средств Брежнева не попала на выпускной вечер и сильно переживала из-за этого .

Дарья Мельникова

Клео.Ру

Состоявшаяся и популярная ныне актриса тоже страдала от буллинга в школе, но не из-за внешности, а из-за маленького роста. Она была ниже всех не просто в классе, а во всей школе. Ее дразнили на переменах, обзывали. Даша чувствовали себя изгоем.

Если она выходила в коридор, то тут же вставала к стене – там можно было приподняться за счет плинтуса и казаться хотя бы чуть-чуть выше.

Над Дарьей смеялись девочки на медосмотре, потому что у нее одной не было груди. Да и парня у нее не было, хотя все девочки уже гуляли с мальчиками. Даша вела скромный образ жизни, не красилась, не ходила на тусовки, что тоже вызывало повод для насмешек.

Почти весь тот год жесткого буллинга Мельникова прогуливала школу. Потом все само собой разрешилось, и ей стало полегче.

Ани Лорак

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Каролина (настоящее имя артистки), как и Вера Брежнева, тоже в раннем возрасте осталась без отца, который бросил свою семью. Мать была вынуждена отдать девочку в школу-интернат, где та проучилась 6 классов.

Но проблемы начались уже позже, в обычной школе. В интернате все было спокойно, ведь там были дети из бедных семей, которые не делились по сословиям. В обычной школе Каролина была изгоем, так как ходила в старых вещах и не имела денег. Ее называли «замарашкой» и советовали «посмотреться в зеркало».

Ксения Бородина

Клео.Ру

Ксюшу на постоянной основе не травили ни дети, ни учителя. Но однажды с ней произошла неприятная история, которая запомнилась ей надолго. Девочка сидела на уроке и жевала жевательную резинку. Преподаватель это увидела и попросила выплюнуть жвачку ей в руку. Когда девочка это сделала, учительница взяла и размазала резинку по длинным волосам Ксюши.