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Королева впервые назвала причину развода с Николаевым

Мария Кимакович
1 час назад

Певица в эфире YouTube-шоу призналась Елене Ашаниной, по какой причине распался ее первый брак с Игорем Николаевым.

По словам исполнительницы, композитор пытался подстроить ее под себя, изменить. Королева призналась, что поначалу у Николаева это получалось, поскольку она была молодой. Но с течением времени певица стала осознавать, что в рамках, которые устанавливал муж, ей некомфортно и тесно. “Удобной” женой Королевой быть больше совсем не хотелось.

С годами у меня стал появляться внутренний стержень и продолжать подстраиваться под него я не могла. По итогу наши пути разошлись,

— призналась Королева.

Совершенно иначе, по словам певицы, она чувствует себя во втором браке с Сергеем Глушко (Тарзаном), где царят взаимопонимание и свобода.

Он понимает, что я тоже творческий человек и жить в рамках — не мое,

— говорит певица.

Глушко и Королева счастливы в браке и воспитывают сына Архипа.

Кстати, расстаться с супругом могла и Юлия Высоцкая, об этом она рассказала Дмитрию Быкову.

Звёзды,Видео,Сергей Глушко,Дмитрий Быков,Юлия Высоцкая,Игорь Николаев,
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