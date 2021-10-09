«Человек с энергетикой Байкала»: Барановская рассказала об идеальном возлюбленном

«Если бы был такой человек, с такой энергетикой, как у Байкала, то я бы уже давно вышла за него замуж. Это в принципе то, как я представляют себе мужа. Мы с Байкалом об этом разговаривали. Я попросила сделать солнышко потише и это произошло. Стояли я, фотограф, мой друг. Фотограф мне говорит: «Щуришься сильно». На небе не было ни облачка. Просто было ощущение, что кто-то диммер повернул. Я спокойно сфотографировалась. Там надо побывать и понять, о чем ты говоришь».