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«Человек с энергетикой Байкала»: Барановская рассказала об идеальном возлюбленном

Кристина Уколова
2 часа назад

Телеведущая Юлия Барановская описала мужчину своей мечты в шоу Елены Север.

«Человек с энергетикой Байкала»: Барановская рассказала об идеальном возлюбленном
Фото: @baranovskaya_tv@baranovskaya_tv

«Если бы был такой человек, с такой энергетикой, как у Байкала, то я бы уже давно вышла за него замуж. Это в принципе то, как я представляют себе мужа. Мы с Байкалом об этом разговаривали. Я попросила сделать солнышко потише и это произошло. Стояли я, фотограф, мой друг. Фотограф мне говорит: «Щуришься сильно». На небе не было ни облачка. Просто было ощущение, что кто-то диммер повернул. Я спокойно сфотографировалась. Там надо побывать и понять, о чем ты говоришь».

Юлия отметила, что мечтать наполовину не надо. Если уж предаваться грезам, то на полную мощность. Также в эфире «Вечернего шоу» на Русском радио телеведущая подчеркнула, что для нее главное в отношениях — это доверие. Именно поэтому она не собирается подписывать брачный договор.

Напомним, что в прошлом расставание с футболистом Андреем Аршавиным и борьба за алименты сделали Юлию постоянной героиней светской хроники. Сейчас она воспитывает двух сыновей и дочь от союза с футболистом.

Пока телеведущая грезит о будущем замужестве, певица Наташа Королева призналась, почему развелась с Игорем Николаевым.

Звёзды,Елена Север,Юлия Барановская,Наташа Королева,Андрей Аршавин,Игорь Николаев,Русское Радио,
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