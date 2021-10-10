"Дешево не получается": Слава раскрыла стоимость ремонта в доме

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, рассказала, что планирует ремонт в своем загородном особняке. Звезда также раскрыла сумму, которую планирует потратить на ремонт. Об этом сообщается в программе "Ты не поверишь!", которая идет на телеканале НТВ.

Фото: @nastya_slava @nastya_slava

Артистка отметила, что в ее особняке ей не нравится каждый угол, поэтому строителям придется разламывать его и переделывать заново.

В доме планируется поставить спа-зону, бассейн и винный погреб. Все это обойдется в крупную сумму, и сама певица это признает.

«У меня будет свой спа, закрытый бассейн, банный комплекс и новый современный дом. Это будет очень дорого. Я вообще такая. У меня ничего дешево не получается. Пять миллионов долларов примерно потрачу. Это будет американская классика. Много свободного пространства и мягкие диваны. Будет огромный винный погреб»