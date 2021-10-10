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"Дешево не получается": Слава раскрыла стоимость ремонта в доме

Мария Каткова
38 минут назад

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, рассказала, что планирует ремонт в своем загородном особняке. Звезда также раскрыла сумму, которую планирует потратить на ремонт. Об этом сообщается в программе "Ты не поверишь!", которая идет на телеканале НТВ.

"Дешево не получается": Слава раскрыла стоимость ремонта в доме
Фото: @nastya_slava@nastya_slava

Артистка отметила, что в ее особняке ей не нравится каждый угол, поэтому строителям придется разламывать его и переделывать заново.

В доме планируется поставить спа-зону, бассейн и винный погреб. Все это обойдется в крупную сумму, и сама певица это признает.

«У меня будет свой спа, закрытый бассейн, банный комплекс и новый современный дом. Это будет очень дорого. Я вообще такая. У меня ничего дешево не получается. Пять миллионов долларов примерно потрачу. Это будет американская классика. Много свободного пространства и мягкие диваны. Будет огромный винный погреб»

Пока певица Слава продумывает все детали и тратит миллионы на ремонт, некоторые люди не сильно заморачиваются. Из-за этого их интерьеры попадают в подборки странных решений при ремонте.

Звёзды,Анастасия Сланевская,
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