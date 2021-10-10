Лорак рассказала об изменах бывшего мужа

Певица Ани Лорак высказалась о расторжении своего предыдущего брака и изменах мужа Мурата Налчаджиоглу. Об этом она сообщила в эфире украинского шоу "ЖВЛ", выпуск доступен на YouTube.

Певица отметила, что долгое время терпела измены супруга, но не выдержала и ушла, забрав с собой дочь. Экс-супруг просил прощения и даже подключал к этому социальные сети, но Лорак поняла твердое решение уйти. Когда она успокоилась, она смогла вновь общаться с Налчаджиоглу ради их общей дочери Софии.

Лорак рассказала, что ей пришлось провести большую работу над собой. Она обратилась за помощью к психологу. Сейчас она советует девушкам любить себя и не переживать из-за мужчин, которые их недостойны

"Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной и это потребовало усилий"