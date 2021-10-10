Бибер два часа учил фейкового Круза играть на гитаре

Канадский поп-певец Джастин Бибер на протяжении двух часов учил ненастоящего Тома Круза играть на гитаре. Музыкант выкладывал уроки для якобы голливудского актера в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Началось все с ролика, где правдоподобный дипфейк из TikTok-профиля deeptomcruise играет на музыкальном инструменте и что-то поет. На видео наткнулся Бибер, и решил провести гитарный мастер-класс для американского артиста, а также принялся подкалывать «Круза».