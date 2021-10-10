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Бибер два часа учил фейкового Круза играть на гитаре

Lenta.ru
1 час назад

Канадский поп-певец Джастин Бибер на протяжении двух часов учил ненастоящего Тома Круза играть на гитаре. Музыкант выкладывал уроки для якобы голливудского актера в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Бибер два часа учил фейкового Круза играть на гитаре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Началось все с ролика, где правдоподобный дипфейк из TikTok-профиля deeptomcruise играет на музыкальном инструменте и что-то поет. На видео наткнулся Бибер, и решил провести гитарный мастер-класс для американского артиста, а также принялся подкалывать «Круза».

В какой-то момент подписчики сообщили Биберу, что его ученик — фейк. «Это ненастоящий Том Круз? Лол, ну ладно, это по прежнему уморительно», — написал 27-летний певец.

Звёзды,Том Круз,Джастин Бибер,
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