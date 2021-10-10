Какие пенсии получают русские звезды

Звезды российского шу-бизнеса раскрыли размеры своих пенсий. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.
Оказывается, многие звезды не получают никаких надбавок и довольствуются небольшими пенсиями. 13 496 рублей получает 65-летний юморист Ефим Шифрин. Почти на семь тысяч больше он получал бы, если б не работал. Но у него спектакли и съемки, а пенсию он даже не тратит:
«Пенсия у меня на книжке копится. Что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно».
А вот телеведущие Роза Сябитова и Регина Дубовицкая, актеры Михаил Боярский, Андрей Ургант, интеллектуалы Александр Друзь и Анатолий Вассерман получают 15 -18 тыс. руб.
«Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Конечно, кто-то живет на эти деньги, но я ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет и буду работать, пока ноги таскают», — цитирует издание Розу Сябитову.
У 57-летней певицы Лолиты пенсия солиднее:
«Моя пенсия — 23 200 рублей. Нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Да, каждое звание или награда накидывает определенную сумму к пенсии, но мне этот претит. Я считаю, что Пугачева — последний человек, который заслуженно получил свои звания. И на ней надо было поставить точку. Остальным давать ордена и медали за выслугу лет».
Намного больше получают известные на всю страну телеведущие Николай Дроздов и Дмитрий Дибров. Им государство выделяет около 33 тысяч рублей.