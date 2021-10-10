Какие пенсии получают русские звезды

«Моя пенсия — 23 200 рублей. Нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Да, каждое звание или награда накидывает определенную сумму к пенсии, но мне этот претит. Я считаю, что Пугачева — последний человек, который заслуженно получил свои звания. И на ней надо было поставить точку. Остальным давать ордена и медали за выслугу лет».