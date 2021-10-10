Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+6° в 
Пробки 1 балл
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

До 800 тысяч в месяц: какие алименты получают Барановская, Пелагея и Гагарина

WMJ.ru
2 часа назад

Стало известно, какие суммы получают от бывших избранников звезды отечественного шоу-бизнеса.

Какие алименты получают звездные "разведенки"
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Звездные разводы порой заканчиваются немирным путем: долгие судебные разбирательства, раздел имущества и определение размера алиментов на детей. Издание «Комсомольская правда» рассказало, какие суммы платят бывшие избранники артисток.

Андрей Аршавин платит 50 процентов от своего дохода четырем наследникам от Юлии Барановской и Алисы Казьминой. Выходит в зависимости от месяца по 250–270 тысяч рублей на одного ребенка. Барановская тратит алименты только на нужды наследников, а оставшуюся сумму копит на счетах. «Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются! Это Андрей Сергеевич судится со своими детьми за деньги, а не я с ним», — цитируют телеведущую СМИ.

Уже долгое время певица Пелагея делит имущество через суд с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. А вот размер алиментов уже определен — на счет их дочери Таисии поступает ежемесячно около 800 тыс. руб.

Экс-супругу Полины Гагариной фотографу Дмитрию Исхакову фиксированная сумма алиментов не назначена. Однако мужчина активно участвует в жизни дочери и помогает финансово, оплачивая няню, кружки и развлечения наследницы.

Добавим, что на днях стало известно, какое имущество отдаст Гагарина экс-мужу.

Звёзды,Алиса Казьмина,Дмитрий Исхаков,Юлия Барановская,Иван Телегин,Андрей Аршавин,Полина Гагарина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители