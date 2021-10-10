Какие алименты получают звездные "разведенки"

Андрей Аршавин платит 50 процентов от своего дохода четырем наследникам от Юлии Барановской и Алисы Казьминой. Выходит в зависимости от месяца по 250–270 тысяч рублей на одного ребенка. Барановская тратит алименты только на нужды наследников, а оставшуюся сумму копит на счетах. «Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются! Это Андрей Сергеевич судится со своими детьми за деньги, а не я с ним», — цитируют телеведущую СМИ.