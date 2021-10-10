Какие алименты получают звездные "разведенки"

Стало известно, какие суммы получают от бывших избранников звезды отечественного шоу-бизнеса.
Звездные разводы порой заканчиваются немирным путем: долгие судебные разбирательства, раздел имущества и определение размера алиментов на детей. Издание «Комсомольская правда» рассказало, какие суммы платят бывшие избранники артисток.
Андрей Аршавин платит 50 процентов от своего дохода четырем наследникам от Юлии Барановской и Алисы Казьминой. Выходит в зависимости от месяца по 250–270 тысяч рублей на одного ребенка. Барановская тратит алименты только на нужды наследников, а оставшуюся сумму копит на счетах. «Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются! Это Андрей Сергеевич судится со своими детьми за деньги, а не я с ним», — цитируют телеведущую СМИ.
Уже долгое время певица Пелагея делит имущество через суд с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. А вот размер алиментов уже определен — на счет их дочери Таисии поступает ежемесячно около 800 тыс. руб.
Экс-супругу Полины Гагариной фотографу Дмитрию Исхакову фиксированная сумма алиментов не назначена. Однако мужчина активно участвует в жизни дочери и помогает финансово, оплачивая няню, кружки и развлечения наследницы.
Добавим, что на днях стало известно, какое имущество отдаст Гагарина экс-мужу.