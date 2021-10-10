Дмитрий Певцов предложил сажать рэперов за "бесовщину"

Народный артист и Депутат Госдумы России Дмитрий Певцов заявил, что среди рэперов есть сатанисты, которых нужно лишать свободы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Спас".
"Есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо – раз, и всё! Запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два – он, когда вернется, подумает, что он будет исполнять", — заявил Певцов.
При этом российский актер пообещал, что сам займется проблемой "пагубного влияния рэперов" на молодежь России.
Напомним, Дмитрий Певцов смог стать депутатом Государственной думы, победив в качестве самовыдвиженца в одном из избирательных округов столицы. В его предвыборной программе было сказано о необходимости защиты русской культуры и языка.
Ранее сообщалось, как из-за концерта рэпера Гуфа закрыли популярный сочинский ресторан.