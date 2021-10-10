Дмитрий Певцов предложил сажать рэперов за "бесовщину"

"Есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо – раз, и всё! Запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два – он, когда вернется, подумает, что он будет исполнять", — заявил Певцов.