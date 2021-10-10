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Знаменитости, которые решили стареть без пластики

Мария Иглина
1 час назад

Ряд знаменитостей выступают против хирургического вмешательства во внешность и предпочитают стареть естественным образом. "Рамблер" расскажет о некоторых таких звездах.

Знаменитости, которые решили стареть без пластики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мэрил Стрип

Сейчас актрисе Мэрил Стрип 72 года, и многие мечтают стареть ровно также, как и она. Звезда многих фильмов, среди которых "Дьявол носит Prada", отрицательно относится с пластической хирургии и смеется над теми, кто считает, что подобное вмешательство — спасение молодости. Стоит отметить, что Мэрил Стрип очень долгое время категорически относилась к своей внешности. Она считала себя некрасивой, пока в один момент не решила просто быть самой собой.

Дайан Китон

Обычно с возрастом интерес к той или иной знаменитости утихает, но это точно не в случае с 75-летней Дайан Китон. Сейчас в разработке находится три проекта с ее участием. Актриса не видит никакого смысла в пластике, когда можно вести здоровое питание, активный образ жизни и пользоваться косметикой только с натуральными компонентами.

Джулианна Мур

Актриса Джулианна Мур, которой в конце этого года исполнится 61 год, уверена, что в любом возрасте можно хорошо выглядеть, и ни одни морщины или складочки не способны испортить внешность. За всю свою жизнь она никогда не прибегала к помощи пластического хирурга, не колола ботокс или какие-либо другие препараты. А несколько лет назад Джулианна Мур и вовсе снялась полуобнаженной для рекламной кампании нижнего белья.

Звёзды,Дайан Китон,Мэрил Стрип,
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