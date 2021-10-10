Знаменитости, которые решили стареть без пластики

Ряд знаменитостей выступают против хирургического вмешательства во внешность и предпочитают стареть естественным образом. "Рамблер" расскажет о некоторых таких звездах.

Мэрил Стрип

Сейчас актрисе Мэрил Стрип 72 года, и многие мечтают стареть ровно также, как и она. Звезда многих фильмов, среди которых "Дьявол носит Prada", отрицательно относится с пластической хирургии и смеется над теми, кто считает, что подобное вмешательство — спасение молодости. Стоит отметить, что Мэрил Стрип очень долгое время категорически относилась к своей внешности. Она считала себя некрасивой, пока в один момент не решила просто быть самой собой.

Дайан Китон

Обычно с возрастом интерес к той или иной знаменитости утихает, но это точно не в случае с 75-летней Дайан Китон. Сейчас в разработке находится три проекта с ее участием. Актриса не видит никакого смысла в пластике, когда можно вести здоровое питание, активный образ жизни и пользоваться косметикой только с натуральными компонентами.

Джулианна Мур