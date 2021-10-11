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Раскрыта судьба детей Спирс в случае отмены опеки

Lenta.ru
1 час назад

Отмена опеки над американской певицей Бритни Спирс не повлияет на ее договоренности с бывшим супругом Кевином Федерлайном, связанные с их общими детьми Шоном и Джейденом. Об этом адвокаты Федерлайна заявили TMZ.

Раскрыта судьба детей Спирс в случае отмены опеки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам защиты Федерлайна, дети Спирс выступили в суде, заявив, что не хотели бы изменений в достигнутом между их родителями соглашении. В настоящее время опека над 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом принадлежит Федерлайну, Спирс имеет право посещать их по желанию.

Очередное судебное заседание, посвященное опеке над Спирс, пройдет 12 ноября.

39-летняя Спирс находилась под опекой отца на протяжении 13 лет. Все это время денежные средства, заработанные певицей, были под контролем Джейми Спирса. Он также принимал все решения в ее жизни — от финансовых вопросов до выступлений, записей, туров, шоу, а также личных встреч. Позже Джейми Спирс был отстранен от принятия решений, связанных с личной жизнью артистки, но сохранил контроль над ее имуществом.

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