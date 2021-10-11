Раскрыта судьба детей Спирс в случае отмены опеки

Отмена опеки над американской певицей Бритни Спирс не повлияет на ее договоренности с бывшим супругом Кевином Федерлайном, связанные с их общими детьми Шоном и Джейденом. Об этом адвокаты Федерлайна заявили TMZ.

По словам защиты Федерлайна, дети Спирс выступили в суде, заявив, что не хотели бы изменений в достигнутом между их родителями соглашении. В настоящее время опека над 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом принадлежит Федерлайну, Спирс имеет право посещать их по желанию.

Очередное судебное заседание, посвященное опеке над Спирс, пройдет 12 ноября.