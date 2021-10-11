Раскрыты заработки звезд на праздниках

Раскрыты заработки популярных звезд, которых зовут выступить на корпоративах для богачей. Об этом пишет "Комсомольская правда".

По данным издания, у самых известных и востребованных звезд ценник может варьироваться от пяти до семи миллионов рублей за праздничный вечер. Среди них Светлана Лобода, Полина Гагарина, Моргенштерн, Григорий Лепс, Баста, Стас Михайлов.

Как пишет газета, у "просто востребованных" ценник уже ниже — от трех до пяти миллионов рублей. По такому прайсу на празднике может выступить группа "Руки Вверх!", дуэт "Artik&Asti", Леонид Агутин, Дмитрий Билан, Зиверт, Клава Кока.

Кроме того, прайс меняется и от локации. Чем дальше от Москвы, тем дороже.

Звезды не только поют и танцуют, но и ведут мероприятия. Например, Анастасия Макеева возьмется за ведение праздника за миллион рублей. На протяжении вечера "бонусом" артистка исполнит несколько песен. По той же цене можно нанять Екатерину Варнаву или Вячеслава Макарова.

А Дмитрий Губерниев ведет мероприятия по цене от полутора миллионов рублей.

Зачастую в качестве ведущих выбирают пару: мужчину и женщину. Среди самых востребованных — дуэт Ксении Собчак и Игоря Верника. Как пишет издание, они работают как на столичных, так и сочинских, и даже зарубежных корпоративах, ведут свадьбы и прочие частные мероприятия.

Чуть дороже обойдется дуэт Ксении Собчак и Ивана Урганта.

Издание приводит такие цифры:

4,5 миллиона рублей - 5,5 миллиона рублей берут за свое присутствие на мероприятии Иван Ургант, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Максим Галкин. 2 миллиона рублей - 3,5 миллиона рублей запрашивают за свои услуги Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Гарик Харламов, Николай Басков.