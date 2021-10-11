"Анюта – женщина, ради которой я хочу делать поступки"

Актер Максим Аверин стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1". Участником различных ток-шоу увидеть его практически нереально, но в этот раз он сделал исключение. Аверин пришел поддержать свою коллегу по цеху - Анну Якунину.

Фото: @maximaverin @maximaverin

Недавно в СМИ стали появляться слухи о романе между Якуниной и Авериным. Они прокомментировали эту информацию, уверив всех, что являются просто хорошими друзьями. Тем не менее, не отрицают особой тонкой связи, которая пронизывает их дружбу.

"Мы с Максом не ангелы, безусловно. Он мне порой говорит: "Я утром тебя так ненавидел, а вечером посмотрел и понял, что люблю",

- рассказала Якунина.

С актером они дружат вот уже 25 лет, за это время происходило всякое. Но особый ажиотаж среди поклонников вызвала их совместная фотография, на которой Аверин надевает кольцо на руку Якуниной. Подпись гласила: "Вот и все".

Комментариев ни он, ни она долго не давали. Конечно же, брак оказался лишь шуткой.

"На самом деле мы были на открытии памятника Роберту Ивановичу Рождественскому. И нас просто секундочку попросили подождать в загсе. И мы... Ну мы ж хулиганы. Говорю: "Давай похулиганим. Давай встанем вот так и скажем: "Вот и все". Один комментарий был прекрасный. Сказали: "Молодец, Анна. Мужьев много не бывает",

- пояснила Якунина.

Аверин поддержал свою подругу:

"Она много что в моей жизни значит. Анюта, моя Нюрка – это женщина, ради которой я действительно хочу делать поступки".