Директор Леонтьева опроверг новости о его госпитализации

Певец Валерий Леонтьев не госпитализирован. Об этом сообщил РИА Новости директор народного артиста Борис Чигирев.

"Не госпитализирован, все в порядке", – прокомментировал представитель Леонтьева.

Ранее появилась информация, что 72-летний певец попал в московскую больницу с коронавирусом. В Telegram-каналах сообщили, что певец жаловался на слабость, затрудненное дыхание и высокую температуру. Валерий Леонтьев якобы пытался лечиться самостоятельно на дому, но тест на коронавирус показал положительный результат, и ему стало хуже. Также, согласно этой информации, врачи оценили состояние артиста как среднетяжелое.