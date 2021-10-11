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Директор Леонтьева опроверг информацию о госпитализации певца

Мира Маркина
1 час назад

Певец Валерий Леонтьев не госпитализирован. Об этом сообщил РИА Новости директор народного артиста Борис Чигирев.

Директор Леонтьева опроверг новости о его госпитализации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Не госпитализирован, все в порядке", – прокомментировал представитель Леонтьева.

Ранее появилась информация, что 72-летний певец попал в московскую больницу с коронавирусом. В Telegram-каналах сообщили, что певец жаловался на слабость, затрудненное дыхание и высокую температуру. Валерий Леонтьев якобы пытался лечиться самостоятельно на дому, но тест на коронавирус показал положительный результат, и ему стало хуже. Также, согласно этой информации, врачи оценили состояние артиста как среднетяжелое.

В конце сентября с коронавирусом была госпитализирована в больницу 40 в Коммунарке Лариса Гузеева. Правое легкое телеведущей поражено на 60 процентов, а левое — на 50 процентов. Однако состояние Гузеевой оценивается как стабильное. Она находится в терапевтическом отделении.

Звёзды,Валерий Леонтьев,Лариса Гузеева,
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