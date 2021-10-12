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Катина прокомментировала слухи о замужестве

Катерина Саломе
28 минут назад

Еще в конце сентября появились первые слухи о романе экс-солистки поп-группы «Тату» Лены Катиной и бизнесмена Дмитрия Спиридонова. И если первое время влюбленные всеми силами пытались скрыть свои отношения и не признавались в связи, то чуть позднее певица все же заявила о романе. Тем не менее артистка отрицает многие домысли окружающих.

Катина прокомментировала слухи о замужестве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фанаты исполнительницы, внимательно следящие за ее жизнью, уверены, что в скором времени Катина и Спиридонов пойдут к алтарю. Но сама звезда придерживается другого мнения на этот счет.

«Замуж я пока не собираюсь. Это все слухи»,

— заявила Катина.

Также в интервью для Starhit певица перечислила те качества, которыми обладает ее идеал мужчины. По словам звезды, главное для нее — ум, красота, щедрость, забота и мудрость.

«Я артист и очень эмоциональный человек. Конечно, мужчина должен понимать, что бывают такие состояния, когда нужно просто помолчать. На самом деле важно, чтобы с человеком было интересно разговаривать, он подходил тебе по менталитету, духовным качествам»,

— подчеркнула артистка.

В одном из недавних интервью певица сделала другое неожиданное заявление. Катина призналась, что в 11 лет стала жертвой насилия.

Звёзды,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,StarHit,
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