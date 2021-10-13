Российские звезды, столкнувшиеся с домашним насилием

Отношения между супругами имеют две стороны медали. Внешнюю, которую видно со стороны, и внутреннюю, которая, как правило, скрыта от глаз окружающих. И то, что скрыто, порой бывает очень неприглядно! Звездные браки тому доказательство. WomanHit.ru подготовил для своих читательниц истории о звездах, переживших ужасные годы в браке с мужьями-тиранами.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Жасмин провела в браке с Вячеславом Семендуевым 10 лет и вспоминает это время с ужасом. Изначально муж во всем поддерживал артистку, положительно относился к занятиям музыкой, познакомил жену с композитором Владимиром Матецким, который как раз и предложил взять псевдоним Жасмин (настоящее имя певицы — Сара Манахимова). Но только через 10 лет вскрылись ужасные подробности семейной жизни — Вячеслав бил Жасмин.

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Звезда так и скрывала бы эти факты, если бы не попала в больницу с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Против мужчины выдвинули обвинение. Сама певица так прокомментировала происходящее:

«Я молчала и терпела до последнего. Я вышла замуж в 18 лет и не знала, как правильно реагировать на поведение супруга »

Жасмин попросила закрыть дело взамен на мирный развод и опекунство над сыном. Несмотря на то что бывшие супруги полностью прекратили общение после бракоразводного процесса, на воспитании их общего ребенка это никак не отразилось.

Валерия прожила 10 лет с Александром Шульгиным, за это время у них родилось трое детей: Анна, Артемий и Арсений. Этот период жизни певицы был настоящим адом: муж занимался рукоприкладством по отношению к жене и детям. На шоу Леры Кудрявцевой Валерия призналась, что был случай, когда Александр воткнул ей в ногу нож, а артистка тогда только вышла из роддома.

Она скрывала свои гематомы, замазывала их тональным кремом. А выходные у нее вызывали ужас, так как экс-супруг мог начать издеваться над семьей от скуки. Самый дикий случай произошел с сыном Артемием: Шульгин избил его и посадил в вольер к собаке.