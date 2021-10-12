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Стас Пьеха захотел изменить модель брака

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Певец Стас Пьеха заявил, что хотел бы изменить институт брака. Его слова приводит «Газета.ру».

Стас Пьеха захотел изменить модель брака
Фото: @wolfieha@wolfieha

«Сейчас будет на первый взгляд шокирующее заявление, но оно может быть обосновано. Мне очень нравится модель гостевого брака. Я считаю, что она не ухудшает ситуацию в семье и не подразумевает, что каждый живет свободной жизнью, может изменять налево и направо», — отметил артист.

Пьеха рассказал, что гостевой брак «укрепляет семью, минимизирует возможность измен, нечестности и пресыщения друг другом, убирает потребность лгать во избежание каких-то конфликтов. То есть убирает лишний потенциал ответственности от постоянного совместного нахождения», — резюмировал он.

Гостевой брак предполагает регулярные брачные отношения между партнерами, не проживающими вместе.

В августе Стас Пьеха рассказал, как подрался с хип-хоп-исполнителем Тимати и артистом Антоном Зацепиным на съемках реалити-шоу «Фабрика звезд».

Звёзды,Антон Зацепин,Тимати,Стас Пьеха,Газета.Ru,
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