Стас Пьеха захотел изменить модель брака

«Сейчас будет на первый взгляд шокирующее заявление, но оно может быть обосновано. Мне очень нравится модель гостевого брака. Я считаю, что она не ухудшает ситуацию в семье и не подразумевает, что каждый живет свободной жизнью, может изменять налево и направо», — отметил артист.