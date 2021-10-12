«Не помогал, когда болел папа»: Варнава — об отношениях с братом

Актриса театра, кино и телевидения Екатерина Варнава росла в многодетной семье вместе со старшими братьями — Игорем и Алексеем. В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» светская львица рассказала об отношениях с Алексеем.
По словам теледивы, они с близким родственником давно не общаются. Но Варнава утверждает, что у нее на это есть причины.
«Недавно он даже сходил на какую-то передачу на одном федеральном канале Эта ситуация не то что повергла меня в шок, но в удивление. Наверное, ему за это неплохо заплатили... Но я уже остыла, успокоилась. Так нельзя говорить, что мы не родственники. Мы родственники, но долгое время мы уже не общаемся. Он не помогал, когда болел папа»,
— поделилась Екатерина.
Актриса призналась, что она не умеет прощать людей, которые ее подвели или обидели. «Я не буду держать зла, но простить я не могу. В глубине души у меня будет осадок. Я все не забываю. Это мешает», — отметила звезда.
Екатерина старается не афишировать подробности своей личной жизни. Но недавно в одном из интервью Варнава призналась, что встречалась с женатым мужчиной.