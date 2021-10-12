«Не помогал, когда болел папа»: Варнава — об отношениях с братом

«Недавно он даже сходил на какую-то передачу на одном федеральном канале Эта ситуация не то что повергла меня в шок, но в удивление. Наверное, ему за это неплохо заплатили... Но я уже остыла, успокоилась. Так нельзя говорить, что мы не родственники. Мы родственники, но долгое время мы уже не общаемся. Он не помогал, когда болел папа»,