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«Не помогал, когда болел папа»: Варнава — об отношениях с братом

Катерина Саломе
1 час назад

Актриса театра, кино и телевидения Екатерина Варнава росла в многодетной семье вместе со старшими братьями — Игорем и Алексеем. В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» светская львица рассказала об отношениях с Алексеем.

«Не помогал, когда болел папа»: Варнава — об отношениях с братом
Фото: @kativarnava@kativarnava

По словам теледивы, они с близким родственником давно не общаются. Но Варнава утверждает, что у нее на это есть причины.

«Недавно он даже сходил на какую-то передачу на одном федеральном канале Эта ситуация не то что повергла меня в шок, но в удивление. Наверное, ему за это неплохо заплатили... Но я уже остыла, успокоилась. Так нельзя говорить, что мы не родственники. Мы родственники, но долгое время мы уже не общаемся. Он не помогал, когда болел папа»,

— поделилась Екатерина.

Актриса призналась, что она не умеет прощать людей, которые ее подвели или обидели. «Я не буду держать зла, но простить я не могу. В глубине души у меня будет осадок. Я все не забываю. Это мешает», — отметила звезда.

Екатерина старается не афишировать подробности своей личной жизни. Но недавно в одном из интервью Варнава призналась, что встречалась с женатым мужчиной.

Звёзды,Екатерина Варнава,
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