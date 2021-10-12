Главные ревнивцы российского шоу-бизнеса

Ходченкова и Прилучный потеряли брак, а Волкова поставила мужу ультиматум

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Психологи считают, что ревность — признак неуверенности в себе, однако даже признанные красавцы и красавицы шоу-бизнеса подвержены этому чувству. WomanHit рассказывает о звездах, в чьих отношениях кипят нешуточные страсти.

Видео дня

Светлана Ходченкова прожила в браке 5 лет с Владимиром Яглычом, но ревность разрушила их союз. В одном из интервью актриса призналась, что очень тяжело переживала, когда муж был задействован в съемках с любовными сценами или поцелуями. Иногда артистка могла сдерживать свои эмоции, а иногда взрывалась и устраивала сцены ревности.

В 2010 году супруги развелись и вскрылись подробности, что настоящим ревнивцем был Владимир. Именно он ставил условие Светлане — никаких любовных сцен, откровенных фотосессий, а если что-то ему не нравилось, то он моментально вспыхивал. При этом актер не мог радоваться успешной карьере жены. Такое явление — не редкость в союзах, где оба партнера из творческой сферы.

Ходченкова и Яглыч долгое время скрывали развод от общественности, они даже успели сняться в одной кинокартине «Пять невест» вместе, но на премьеру фильма молодые люди пришли порознь, а актриса и вовсе привела нового бойфренда — бизнесмена Георгия Петришина.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце были одной из самых любимых пар. Поклонники мечтали о такой истории любви, но эта семья в итоге распалась.

WomanHit.ru

Ревность актера погубила всю идиллию. Агата делилась в одном из своих интервью, что не может понять, чем вызвано недоверие со стороны уже бывшего мужа: Павел почти ежедневно проверял телефон актрисы на предмет любовных сообщений. Муцениеце должна была отписываться о каждом своем шаге, что она делает, где и с кем бывает.

«Однажды я поехала к родственникам в Ригу. У супруга тогда были съемки, и он не смог меня сопровождать. В гости к нам приехал мой двоюродный брат из Эстонии. В смс Паша меня спрашивает, что я делаю. Я без задней мысли отвечаю: „Жгу костер с Лешей“. И все, понеслось: „Кто такой Леша? Почему я его не знаю“? Я тут же все объяснила мужу. Но Паша — это Паша, ревнует ко всем. Ему все время кажется, что кто-то на меня смотрит»,

— делилась актриса в интервью.

Долгое время девушка пыталась с пониманием относится к такому тотальному контролю и ревности, но терпение не безграничное. В 2020 году и× 10-летняя история закончилась разводом.

Екатерина Волкова, звезда сериала «Воронины», признавалась, что собственная ревность чуть не сгубила ее отношения с Андреем Карповым. Самым неприятным эпизодом для актрисы стало участие ее мужа в танцевальном проекте, где его партнершей была Елена Подкаминская.

WomanHit.ru