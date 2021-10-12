Как Ивлеева и Элджей разделили имущество после развода

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева недавно рассталась с мужем, певцом Элджеем. Многих поклонников интересовало, как звезды поделят имущество.

Как сообщает телеграм-канал Mash, при расставании Ивлеева забрала у экс-супруга общий дом, земельный участок и гараж, оставив ему только два автомобиля.

В частности, по некоторым данным, за Анастасией Ивлеевой числится особняк в коттеджном поселке «Старый Свет», в Истринском районе недалеко от Москвы. Роскошный двухэтажный дом занимает площадь в 364 квадратных метров. Рядом с особняком располагается большой гараж на пять автомобилей. Земельный участок оценивается в четыре гетктара. Общая стоимость звездных "владений" составляет примерно 150 миллионов рублей.

До сентября 2021 года у Элджея и Ивлеевой были равные доли в особняке — по 50%. После развода же все осталось Насте Ивлеевой, а эпатажному рэперу достались только две иномарки, а прописан он в квартире своей мамы в Новосибирске, сообщает Mash.

Напомним, что Настя Ивлеева и Элджей были вместе всего два года и многим казалось, что эта любовь продлится долгие годы, но недавно пара объявила о расставании.