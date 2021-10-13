Звезды, не сумевшие сохранить дружбу после развода

В наше время среди звезд стал популярен такой сценарий: знакомство, головокружительный роман, свадьба, а затем через какое-то время развод. Некоторые из известных людей предпочитают спокойно решить все конфликты и расстаться на мирной ноте. Но есть и те, кому это не удается. Расскажем об экс-супругах, которые так и не смогли прийти к компромиссу.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Айза Анохина и Гуф

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Инстаблогер Айза Анохина познакомилась с рэпером Гуфом в 2005 году на одном из его выступлений. Так и закрутился их роман. Уже через три года Айза и Гуф сыграли свадьбу. В 2008-м стало известно, что у супругов родился сын Сами. Именно тогда все пошло под откос. Как рассказал Гуф в интервью Юрия Дудя, после рождения ребенка он начал изменять Айзе. Сначала скрывал этот факт, а потом начал делал в открытую. История достигла своего пика, когда Айза решила проучить мужа и поцеловалась с другим мужчиной. После этого было решено развестись.

Несмотря на то что пара распалась довольно давно, Айза и Гуф периодически колко комментируют действия друг друга и разворачивают напоказ скандалы. Поэтому сложилось впечатление, что старые обиды не забыты.

Кэти Перри и Рассел Брэнд

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Известная во всем мире певица Кэти Перри познакомилась с актером Расселом Брэндом в 2009 году. Звезды влюбились в друг друга с первого взгляда. Спустя всего лишь год Кэти Перри вышла замуж за Брэнда. Свою свадьбу будущие супруги решили сыграть в Индии. Но сказка не сложилась. Рассел Брэнд в канун нового, 2013 года написал жене СМС с просьбой о разводе. По мнению самой певицы, муж расстался с ней из-за того, что не смог смириться с ее статусом известной певицы и бизнес-леди.

К сожалению, разводом все не закончилось. После разрыва бывший муж Перри заявил, что во время близости с женой он представлял другую. Сама подача развода и это признание сильно задели певицу. Поэтому теперь экс-супруги предпочитают не общаться и не видеться.

Пелагея и Иван Телегин

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Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин поженились в 2016 году. Пара прожила в браке четыре года. У супругов родилась дочка Таисия. В 2018 году Пелагея и Телегин объявили поклонникам о расставании, отметив, что никаких ссор и обид между ними нет.

Но как может быть развод без обид, если один из супругов изменил. Это был Иван Телегин. После оформленного в 2020 году развода Пелагея и Иван Телегин продолжают встречаться в суде. Хоккеист пытается отсудить не только часть собственности, но и гонорары супруги.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

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Любовная история певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова началась в период, когда спортсмен был женат. Встретив Бузову, он решил уйти от своей жены. Отношения двух звезд развивались стремительно. В 2010 году пара поженилась. Супруги долгое время скрывали свою свадьбу от прессы и поклонников, но позже все-таки рассказали. В 2016 году счастливый брак развалился.

Как потом рассказал Тарасов в YouTube-шоу «Алена, блин!», пара разошлась из-за того, что Бузова не хотела детей. По мнению певицы, в распаде их брака виноваты многочисленные измены экс-супруга. Где правда, решать вам. Но с момента развода Бузова и Тарасов виделись всего один раз, да и то случайно.

Джонни Депп и Эмбер Херд

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Знаменитые голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2010 году во время съемок фильма «Ромовый дневник». Тогда актер решил уйти от своей гражданской жены Ванессы Паради ради союза с Эмбер Херд. Можно сказать, что актер точно пожалел об этом. В 2015 году состоялась свадьба. Но уже через год актриса подала на развод, заявив о домашнем насилии. Суд толком не стал разбираться и вынес приговор в пользу Херд.

С того момента Джонни Депп попал в черный список всех кинокомпаний, в том числе и Голливуда, лишившись множества контрактов. Год назад актер подал в суд иск о клевете. На данном этапе идут разбирательства, результат которых, возможно, мы узнаем в следующем году. Как вы могли понять, экс-супруги встали на тропу войны и никто из них не хочет сдаваться.

Елена Степаненко и Евгений Петросян

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Союз эстрадных артистов-юмористов был заключен в 1985 году. Прекрасная Елена Степаненко и ее супруг Евгений Петросян жили душа в душу. Или же не совсем? В 2018 году, перед продолжительными гастролями своей жены, Петросян заговорил с женой о разводе. Это шокировало Елену Степаненко. Она не ожидала, что муж после 32 лет брака захочет развестись.

Как потом стало известно, последние пять лет у Евгения Петросяна был роман с его помощницей Татьяной Брухуновой. Развод артистов был очень тяжелый. Его сопровождали продолжительная дележка имущества и многочисленные скандалы. Сейчас экс-супруги друг друга не переносят и отказываются выступать на одной сцене.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

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Впервые певица Полина Гагарина встретила фотографа Дмитрия Исхакова на фотосессии в 2010 году. В 2013 году певица и фотограф стали официально парой, а через год обвенчались. Но через семь лет супруги разошлись. Оба отказывались рассказать о причинах развода, утверждая, что расстались на мирной ноте. Но в 2021 году возникло ощущение, что мирная нота переросла в борьбу и ненависть.