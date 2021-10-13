"Сделала все, что могла": Плетнева рассказала, как узнала об аварии мужа

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева рассказала, как ей сообщили о том, что ее муж попал в аварию. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Плетнева написала пост, в котором отметила, что узнала об аварии до выхода на сцену. 10 октября у нее был концерт в Москве, на котором она в итоге выступила. Однако не стала рассказывать о своих ощущениях после того, как узнала об аварии. Отметила только то, что самого концерта она не помнит. Певица также попросила журналистов воздержаться от вопросов.