"Сделала все, что могла": Плетнева рассказала, как узнала об аварии мужа

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева рассказала, как ей сообщили о том, что ее муж попал в аварию. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Плетнева написала пост, в котором отметила, что узнала об аварии до выхода на сцену. 10 октября у нее был концерт в Москве, на котором она в итоге выступила. Однако не стала рассказывать о своих ощущениях после того, как узнала об аварии. Отметила только то, что самого концерта она не помнит. Певица также попросила журналистов воздержаться от вопросов.
"Я сделала все, что могла, как артист 10 октября Концерта я не помню. Теперь нам важно побыть в личной тишине"
Поклонники звезды поддержали ее в комментариях и пожелали скорейшего выздоровления супругу.
Муж Анны Плетневой, бизнесмен Кирилл Сыров попал в ДТП на мотоцикле 10 сентября. Подробности аварии не раскрываются, но известно, что мужчина находится в реанимации.