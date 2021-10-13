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Внешний вид Кристен Стюарт на кинофестивале вызвал недоумение в сети

Lenta.ru
3 часа назад

Американская актриса Кристен Стюарт посетила лондонский кинофестиваль BFI и вызвала недоумение у пользователей сети своим внешним видом. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Внешний вид Кристен Стюарт на кинофестивале вызвал недоумение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

31-летняя знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в голубом платье с открытыми плечами французского модного дома Chanel. Наряд оформлен множеством пайеток по всей длине. Ее образ дополнили черные босоножки на каблуках.

Поклонники обратили внимание на неудачное, по их мнению, окрашивание Стюарт. На опубликованных в интернете кадрах видно, что ее небрежно уложенные волосы на данный момент имеют желтоватый оттенок. Пользователи принялись критиковать колористов звезды в сети.

«Боже, почему никто не затонировал волосы Кристен Стюарт, это же чертов желтый цвет! Она и раньше красилась в блонд, но выглядела иначе, сейчас же ее прическа выглядит грязной», «Кто-нибудь, покрасьте волосы Стюарт, я умоляю», «Кристен явно нужно затонировать волосы», — высказывались юзеры.

В сентябре наряд американской актрисы на кинофестивале в Венеции также вызвал недоумение в соцсетях. 31-летняя Кристен Стюарт пришла на премьеру фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», в котором она сыграла роль покойной принцессы Уэльской, в костюме Chanel бирюзового цвета. Полупрозрачный комплект состоит из камисоли с резинкой на талии и брюк прямого кроя.

Звёзды,Кристен Стюарт,Chanel,
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