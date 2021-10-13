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Солистка группы "Демо" заявила, что ее 10 лет избивал продюсер

Мира Маркина
2 часа назад

Певица Саша Зверева рассказала, что продюсер группы "Демо" поднимал на нее руку. Артистка дала интервью YouTube-каналу "FAMETIME TV".

Солистка "Демо" заявила, что ее 10 лет избивал продюсер
Фото: Саша Зверева/vk.comСаша Зверева/vk.com

По словам Зверевой, когда она пришла в группу, Поляков начал ее сильно оберегать:

"Он не хотел, чтобы я досталась кому-то другому. Он в меня влюбился. Ему на тот момент было 33 года, а мне вот только-только 18 лет исполнилось".

По контракту продюсер не мог строить отношения с участницами группы, но Поляков начал ухаживать за Зверевой. На тот момент его супруга родила ребенка.

Певица не отказывала продюсеру, так как испытывала чувство долга перед ним:

"С моей стороны это была не история, что я влюбилась в мужчину. Это, скорее, была мысль: "Ну, надо же как-то отблагодарить".

Но вскоре Поляков начал избивать артистку в состоянии алкогольного опьянения:

"Из-за ударов однажды даже образовалось кровоизлияние в мозг".

Певица заявила, что избиения продолжались, даже когда она была беременна.

Однако сейчас Саша Зверева убеждена, что все случилось так, как должно было быть, ведь тогда она получила популярность.

Ранее певица Ани Лорак рассказала об изменах бывшего мужа.

Звёзды,Саша Зверева,
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