Солистка "Демо" заявила, что ее 10 лет избивал продюсер

Певица Саша Зверева рассказала, что продюсер группы "Демо" поднимал на нее руку. Артистка дала интервью YouTube-каналу "FAMETIME TV".

Фото: Саша Зверева/vk.com Саша Зверева/vk.com

По словам Зверевой, когда она пришла в группу, Поляков начал ее сильно оберегать:

"Он не хотел, чтобы я досталась кому-то другому. Он в меня влюбился. Ему на тот момент было 33 года, а мне вот только-только 18 лет исполнилось".

По контракту продюсер не мог строить отношения с участницами группы, но Поляков начал ухаживать за Зверевой. На тот момент его супруга родила ребенка.

Певица не отказывала продюсеру, так как испытывала чувство долга перед ним:

"С моей стороны это была не история, что я влюбилась в мужчину. Это, скорее, была мысль: "Ну, надо же как-то отблагодарить".

Но вскоре Поляков начал избивать артистку в состоянии алкогольного опьянения:

"Из-за ударов однажды даже образовалось кровоизлияние в мозг".

Певица заявила, что избиения продолжались, даже когда она была беременна.