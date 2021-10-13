Бузова пожаловалась на ремонт в квартире

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ремонт в ее новой московской квартире находится на заключительной стадии. Артистка поделилась подробностями в беседе с Teleprogramma.pro.

Финальные работы длятся в квартире Бузовой уже шесть месяцев. Певица пожаловалась на трудности процесса, отметив, что приобрела бы жилье с отделкой, если бы знала о сложностях заранее. Ей также приходилось руководить работами, находясь на съемках в другой стране.

Сроки переезда у артистки переносились.

«Я должна была въехать в квартиру в январе, потом в мае, затем в августе, но сейчас уже октябрь, а там все еще что-то делают. Надеюсь Новый год уже встречать там!» — отметила Бузова.

Во время интервью Бузова рассказала, что также помогает семье. Она ежемесячно отправляет деньги родственникам, оплачивает им путешествия и делает крупные покупки.

«Сестренке помогла с покупкой квартиры ее мечты», — поделилась певица.