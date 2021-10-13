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Бузова пожаловалась на ремонт в квартире

Lenta.ru
2 часа назад

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ремонт в ее новой московской квартире находится на заключительной стадии. Артистка поделилась подробностями в беседе с Teleprogramma.pro.

Бузова пожаловалась на ремонт в квартире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Финальные работы длятся в квартире Бузовой уже шесть месяцев. Певица пожаловалась на трудности процесса, отметив, что приобрела бы жилье с отделкой, если бы знала о сложностях заранее. Ей также приходилось руководить работами, находясь на съемках в другой стране.

Сроки переезда у артистки переносились.

«Я должна была въехать в квартиру в январе, потом в мае, затем в августе, но сейчас уже октябрь, а там все еще что-то делают. Надеюсь Новый год уже встречать там!» — отметила Бузова.

Во время интервью Бузова рассказала, что также помогает семье. Она ежемесячно отправляет деньги родственникам, оплачивает им путешествия и делает крупные покупки.

«Сестренке помогла с покупкой квартиры ее мечты», — поделилась певица.

Бузова приобрела квартиру площадью 200 квадратных метров в 2019 году за 120 миллионов рублей. В декабре 2020-го она пожаловалась на стоимость ремонта в новом жилье. Плитка обошлась певице в 15 миллионов рублей.

Звёзды,Ольга Бузова,
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