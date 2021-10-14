Что известно о матери внебрачного сына Игоря Крутого

Ирины Мирошниковой не стало около двух лет назад.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Почти месяц назад публика узнала о внебрачном сыне Игоря Крутого Якове. Молодой человек долгое время не знал о том, кто его знаменитый отец, и лишь перед смертью его мать раскрыла тайну, которую хранила много лет.

Яков долгое время не мог связаться с Крутым и его семьей, а композитор поначалу даже не поверил, что у него есть взрослый наследник. Но после сдачи ДНК-теста шоумен и его дети тепло приняли молодого человека. Известно, что его покойная мать Ирина Мирошникова была продавщицей в магазине. Но теперь вскрылись и новые подробности об экс-возлюбленной композитора.

Они действительно дружили с Валечкой [Толкуновой]. Думаю, началось все с того, что Ирина была ее поклонницей из числа тех, кто ждет у гримерки после концерта с цветами. Так они познакомились. Иришка ухоженная всегда была, воспитанная и очень приятная девушка. Она нас выручала. В те времена она занималась продажей импортного женского белья,

— рассказала композитор Ирина Грибулина в интервью КП.

Она отметила, что знакомство Крутого с Мирошниковой могло произойти именно благодаря Толкуновой. Также Грибулина уверена, что Ирина скрыла факт беременности и рождения сына от композитора.

Зная характер Игоря, могу сказать, что он не бросил бы сына. Вспомните его непростую ситуацию после развода с первой женой, которая со старшим сыном ему запретила контактировать. Он бился за него, под дверью караулил. Он не из тех, кто от детей отказывается. Думаю, что тогда Ирина просто решила оставить все втайне из-за своего мужа. Ну что теперь гадать. Уже нет ее в живых. Что до Игоря, то он все правильно сделал. Признал сына, не отказался,

— объяснила звезда.