Роман на стороне и ДНК-тест: звезды, которые скрывали внебрачных детей

Шварценеггер скрывал внебрачного сына 14 лет, а Головин признал дочь только через суд. Эти и другие истории звезд — в материале "Рамблера".

Многие звезды скрывают свою частную жизнь от журналистов и папарацци, но не всегда это у них получается. Внебрачный ребенок — почти всегда скандал. Кто-то заводит романы на стороне так, что их законные супруги об этом не знают, а кто-то бросал детей из-за того, что не был готов к их рождению.

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Арнольд Шварценеггер

В 2011 году "железный Арни" выступил с заявлением, в котором рассказал, что у него есть внебрачный ребенок, которому на тот момент исполнилось 14 лет. Оказалось, что у актера был роман на стороне, который разрушил его репутацию примерного семьянина. Шварценеггер признал существование внебрачного сына Джозефа, родившегося в 1997 году. Тогда он состоял в браке с телеведущей и корреспондентом Марией Шрайвер, племянницей Джона Кеннеди. На момент измены супруги были в браке 10 лет.

Выяснилось, что пока Шрайвер была занята на работе, ее супруг изменял ей в их доме с одной из домработниц, Милдред Патрисия Баена. Женщина тоже состояла в законном браке и уверяла своего супруга, что сын от него, но Шрайвер позднее рассказала, что по мере взросления мальчика видела в нем сходство с Шварценеггером. Актер тайно финансово помогал сыну и его матери, а после заявления купил им дом. В то же время актриса Бригитта Нильсен сделала заявление о том, что состояла в отношениях с актером, когда он уже встречался со своей будущей женой. В итоге Мария Шрайвер подала на развод.

Александр Головин

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Звезда "Кадетства" и "Елок" попал в длительный скандал с внебрачной дочерью, который дошел до суда. Стилист и диджей Светлана Белогурова рассказала, что работала гримером на съемочной площадке фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы", съемки которого проходили в 2018 году. Спустя четыре дня после начала проекта Головин начал за ней ухаживать, у них завязался роман. Они продолжили встречаться после возвращения в Москву, но когда актер узнал о беременности своей возлюбленной, он пропал. Тогда девушка решила придать ситуации огласку.

Белогурова призналась, что не надеялась на свадьбу, а лишь просила от Головина финансовой помощи, но тот читал ее сообщения, но не отвечал на них, а на звонки не подходил.

"Я просила тебя помочь нам в первые три года, пока я не начну работать, а Оливка не пойдет в садик. Но ты не отвечал. Ни разу! Да, я пошла на телевидение, пошла в суд, потому что ты не отвечаешь нам до сих пор. И теперь ты гордишься работой своих адвокатов? Да это позор! Больше тебе никто из нас не напишет, гордись до пенсии, как говорится", — пыталась достучаться она до актера.

В 2019 году после ряда судебных заседаний суд признал, что Александр Головин является отцом девочки Оливы. Основанием для этого стал ДНК-тест, который проводили в рамках процесса.

Сергей Мазаев

В 2018 году в программе "Секрет на миллион" музыкант признался в том, что у него есть взрослая внебрачная дочь. Девочка родилась в 1999 году, и он скрывал ее на протяжении 19 лет.

У артиста был мимолетный роман с женщиной, которую он встретил во время гастролей на Украине. Когда она была на третьем месяце беременности, она рассказала ему о ребенке. Музыкант предложил оставить его. Мазаев рассказал, что присутствовал при рождении девочки, она носит его фамилию, а сам он все время помогал ей финансово, но виделся крайне редко и не рассказывал о ней общественности. В шоу он признался, что до сих пор не может себя простить из-за того, что не уделял ей должного внимания.