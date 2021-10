«Игра в кальмара» и не только: как южнокорейские звезды покоряют мир

Чон Хо-ён

BTS

Корейская поп-группа получила мировое признание после выхода студийного альбома «Wings» в 2016 году, а уже в апреле 2019-го на первом месте хит-парада Billboard Hot 100 дебютировала их пластинка «Map of the Soul: Persona». Артисты уже выпустили совместные треки с Эдом Шираном , Холзи, Charli XCX, Fall Out Boy, Ники Минаж и Стивом Аоки. С группой хотят поработать и другие мировые знаменитости. Армия поклонников музыкантов исчисляется миллионами: фанаты готовы сутками караулить кумиров у дверей отелей, скупать билеты на все их концерты и авторский мерч, а также следить за звездами во всех социальных сетях.

Blackpink

Корейская музыкальная группа, состоящая из четырех разных по характеру и темпераменту участниц, сейчас находится на вершине успеха. В 2016 году их треки Boombayah и Whistle заняли в рейтинге Billboard первое и третье место. В 2019-м они стали первым южнокорейским герлзбэндом, выступившим на фестивале Coachella в США (один из самых крупных и прибыльных в мире). В конце июня Blackpink побили рекорд по просмотрам на YouTube. За сутки клип How You Like That набрал 82,4 миллиона просмотров (предыдущий рекорд принадлежал BTS — на их клип Boy With Luv за первые сутки кликнули 74,6 миллионов раз).