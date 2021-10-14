«Игра в кальмара» и не только: как южнокорейские звезды покоряют мир

Южнокорейский проект «Игра в Кальмара» стал самым популярным сериалом на платформе Netflix. Всего за 17 дней с момента выхода его посмотрели на 111 миллионах аккаунтов. По горячим следам «Рамблер» собрал всемирно известных звезд, которых нам подарила Южная Корея.

Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара" Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Чон Хо-ён

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Звезда сериала «Игра в кальмара» сейчас находится на пике популярности – на ее аккаунт в Instagram уже подписано больше 20 миллионов пользователей. После ошеломительного успеха проекта девушка стала амбассадором Louis Vuitton. До этого она уже была лицом их рекламной кампании в 2017 году.

Отметим, что актриса давно известно в Fashion-индустрии — она входит в число самых известных и популярных азиаток на подиуме. Согласно рейтингам, её имя значится в списке топ-50 лучших моделей в мире. В её портфолио показы для Bottega Veneta, Chanel, Fendi, Jacquemus и съемки для обложек топовых глянцевых журналов мира.

@hoooooyeony

BTS

Корейская поп-группа получила мировое признание после выхода студийного альбома «Wings» в 2016 году, а уже в апреле 2019-го на первом месте хит-парада Billboard Hot 100 дебютировала их пластинка «Map of the Soul: Persona». Артисты уже выпустили совместные треки с Эдом Шираном, Холзи, Charli XCX, Fall Out Boy, Ники Минаж и Стивом Аоки. С группой хотят поработать и другие мировые знаменитости. Армия поклонников музыкантов исчисляется миллионами: фанаты готовы сутками караулить кумиров у дверей отелей, скупать билеты на все их концерты и авторский мерч, а также следить за звездами во всех социальных сетях.

Кстати, BTS — единственные южнокорейские лауреаты Billboard music awards в номинации «Лучший артист в социальных сетях» (взяли премию дважды, в 2017 и 2018 годах) и American music awards в категории «Любимый артист в социальных сетях» (2018).

@bts.bighitofficial

PSY (Пак Чжэ Сан)

Музыкант выпустил вирусный трек Gangnam Style и клип на него в 2012 году и моментально стал мировой звездой. Видео на песню о роскошной жизни в престижном районе Сеула первым в истории набрало миллиард просмотров (на конец октября 2021 году уже 4,2 миллиарда). Хит возглавил UK Singles Chart и занял второе место в Billboard Hot 100. После оглушительного успеха исполнитель выпустил еще два альбома, которые были тепло приняты поклонниками, но вот успеха Gangnam Style треки из них повторить так и не смогли. В мае 2018 года Psy прекратил многолетнее сотрудничество со звукозаписывающей компанией YG Entertainment, которая помогла артисту взобраться на музыкальный олимп. Однако после этого ни одного трека Пак Чэ Сан не выпустил.

Blackpink

Корейская музыкальная группа, состоящая из четырех разных по характеру и темпераменту участниц, сейчас находится на вершине успеха. В 2016 году их треки Boombayah и Whistle заняли в рейтинге Billboard первое и третье место. В 2019-м они стали первым южнокорейским герлзбэндом, выступившим на фестивале Coachella в США (один из самых крупных и прибыльных в мире). В конце июня Blackpink побили рекорд по просмотрам на YouTube. За сутки клип How You Like That набрал 82,4 миллиона просмотров (предыдущий рекорд принадлежал BTS — на их клип Boy With Luv за первые сутки кликнули 74,6 миллионов раз).

@blackpinkofficial

Пэ Су Джи (Сюзи)

Актриса, известная под именем Сюзи, - одна из самых популярных и востребованных актрис Южной Кореи. Звезда получила звание первой любви Кореи после ее дебюта в кино в 2012 году. С тех пор она снялась в кассовом фильме «Извержение» и популярных дорамах «Бродяга», «Стартап», «Безрассудно влюбленные», «Пока ты спишь». Сюзи имеет огромную армию поклонников в социальных сетях, так, на Instagram девушки подписаны больше, чем 16,6 миллионов человек.