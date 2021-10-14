Чем Ковальчук покорила Харламова

Близкий к паре источник рассказала о характере Катерины Ковальчук и ее отношения к сравнениям с Кристиной Асмус.
Подруга актрисы Катерины Ковальчук (имя неизвестно) рассказала изданию «Телепрограмма», как развивались отношения актрисы с юмористом Гариком Харламовым.
Как отметила девушка, Ковальчук совершенно не обижается на сравнения с бывшей женой возлюбленного Кристиной Асмус. Как считает Катерина Ковальчук, они с Асмус имеют похожий типаж, но по характеру совершенно актрисы совершенно разные.
"Она спокойная и домашняя девочка. Тусовки она не любит, а мужчина для нее глава семьи. Она не из тех девушек, кто закатывает скандал. Может этим она и зацепила Харламова",
— поделилась откровением подруга актрисы.
Напомним, что о романе Гарика Харламова с Катериной Ковальчук заговорили почти сразу после его развода с Кристиной Асмус. Однако только совсем недавно пара подтвердила свои отношения, появившись вместе на открытии сети ресторанов Харламова.
Кстати, на той вечеринке приближенный к паре источник рассказал, что отношения Харламова и Ковальчук давно вышли на новый, серьезный уровень и звезды уже живут вместе.