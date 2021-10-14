Чем Ковальчук покорила Харламова

Близкий к паре источник рассказала о характере Катерины Ковальчук и ее отношения к сравнениям с Кристиной Асмус.

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Подруга актрисы Катерины Ковальчук (имя неизвестно) рассказала изданию «Телепрограмма», как развивались отношения актрисы с юмористом Гариком Харламовым.

Как отметила девушка, Ковальчук совершенно не обижается на сравнения с бывшей женой возлюбленного Кристиной Асмус. Как считает Катерина Ковальчук, они с Асмус имеют похожий типаж, но по характеру совершенно актрисы совершенно разные.

"Она спокойная и домашняя девочка. Тусовки она не любит, а мужчина для нее глава семьи. Она не из тех девушек, кто закатывает скандал. Может этим она и зацепила Харламова",

— поделилась откровением подруга актрисы.

Напомним, что о романе Гарика Харламова с Катериной Ковальчук заговорили почти сразу после его развода с Кристиной Асмус. Однако только совсем недавно пара подтвердила свои отношения, появившись вместе на открытии сети ресторанов Харламова.